建物がたつ敷地や周辺環境には一つとして同じものはなく、各プロジェクトにはそれぞれ固有の課題や条件があります。まずはお気軽にご相談を頂き、対話を重ねるなかでさまざま条件を整理しながらデザインを進めさせて頂きます。
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略歴
鏡壮太郎
1976 福岡県生まれ
1998 東京大学工学部建築学科卒業
1998-2001 株式会社大林組設計本部勤務
2006 パリ第一大学修士課程修了
2007 フランス国立工芸院DEA
2009 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 博士号取得（工学博士）
2012 株式会社Land Architects 設立
2015-2016 中国人民大学芸術学院 非常勤講師
岡田麻里
1983 東京都生まれ
2007 東京理科大学工学部建築学科卒業
2007-2009 有限会社佐藤光彦建築設計事務所勤務
2012 株式会社Land Architects共同設立
- 提供サービス
- 新築, リノベーション, と 店舗などの設計・現場監理
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日本
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