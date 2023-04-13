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Land Architects 一級建築士事務所
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  • プレミアム
    • 四合院の改修, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 その他のスペース
    四合院の改修, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 その他のスペース
    四合院の改修, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 その他のスペース
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    四合院の改修
    KIKUKAWA-日本料理店, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 商業空間
    KIKUKAWA-日本料理店, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 商業空間
    KIKUKAWA-日本料理店, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 商業空間
    KIKUKAWA-日本料理店
    House S, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 北欧デザインの リビング
    House S, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 北欧デザインの ダイニング 青色
    House S, Land Architects 一級建築士事務所 Land Architects 一級建築士事務所 北欧デザインの リビング
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    House S

    建物がたつ敷地や周辺環境には一つとして同じものはなく、各プロジェクトにはそれぞれ固有の課題や条件があります。まずはお気軽にご相談を頂き、対話を重ねるなかでさまざま条件を整理しながらデザインを進めさせて頂きます。

    English, chinese available.　可以用中文，英文沟通。

    略歴

    鏡壮太郎

    1976　福岡県生まれ

    1998　東京大学工学部建築学科卒業

    1998-2001　株式会社大林組設計本部勤務

    2006　パリ第一大学修士課程修了

    2007　フランス国立工芸院DEA

    2009　東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 博士号取得（工学博士）

    2012　株式会社Land Architects　設立

    2015-2016 中国人民大学芸術学院　非常勤講師

    岡田麻里

    1983　東京都生まれ

    2007　東京理科大学工学部建築学科卒業

    2007-2009　有限会社佐藤光彦建築設計事務所勤務

    2012　株式会社Land Architects共同設立


    提供サービス
    新築, リノベーション, と 店舗などの設計・現場監理
    営業エリア
    東京、他全国、海外どこでも
    住所
    世田谷区梅丘1-29-2-401
    1540022 東京
    日本
    +81-357997730 www.landuad.com
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