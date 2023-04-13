建物がたつ敷地や周辺環境には一つとして同じものはなく、各プロジェクトにはそれぞれ固有の課題や条件があります。まずはお気軽にご相談を頂き、対話を重ねるなかでさまざま条件を整理しながらデザインを進めさせて頂きます。

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略歴

鏡壮太郎

1976 福岡県生まれ

1998 東京大学工学部建築学科卒業

1998-2001 株式会社大林組設計本部勤務

2006 パリ第一大学修士課程修了

2007 フランス国立工芸院DEA

2009 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 博士号取得（工学博士）

2012 株式会社Land Architects 設立

2015-2016 中国人民大学芸術学院 非常勤講師

岡田麻里

1983 東京都生まれ

2007 東京理科大学工学部建築学科卒業

2007-2009 有限会社佐藤光彦建築設計事務所勤務

2012 株式会社Land Architects共同設立



