キッチンの間取りの種類とポイントまとめ

キッチンの間取りもライフスタイルの多様化に従って様々な異なるタイプが出てきました。そうした種類によって台所の使いやすさや収納スペースも変われば、台所のインテリア、さらにはダイニングやリビングの間取りやデザインにも影響します。そこで今回は、キッチンの間取りの種類、そして間取りを考えていく上で押さえておきたいポイントを紹介していきたいと思います。

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