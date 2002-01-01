【略歴】
2002年 芝浦工業大学大学院工学研究科建設工学専攻 修了
2002年～2003年 有限会社atelier ACD(現/株式会社イトレス＆ＡＣＤ)
2003年～2006年 日揮株式会社 契約社員
2006年～2012年 株式会社イトレス＆ＡＣＤ(旧/有限会社atelier ACD･イトレス一級建築士事務所)
2012年～ 一般社団法人フューチャー・ラボ 理事・研究員
2013年～ 増田慎太郎一級建築士事務所 代表
2016年〜 株式会社伏見屋一級建築士事務所 代表取締役
【登録】
一級建築士 国土交通大臣登録 第342325号
一級建築士事務所 東京都知事登録 第59028号
【保有資格・登録組織など】
増田慎太郎一級建築士事務所 代表
一級建築士
管理建築士
ASJ登録建築家
適合証明技術者（フラット３５(中古住宅)）
既存住宅現況検査技術者
被災建築物救急危険度判定士
被災宅地危険度判定士
住宅建築コーディネーター
福祉住環境コーディネーター
一般社団法人フューチャー・ラボ 理事・研究員
NPO法人医療の質に関する研究会 客員研究員
ASJ登録建築家
まるクリ まるクリータ
きになる会 メンバー
【連絡先】
address：〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-7-5 NKビル3階
tel：090-1509-1268 or 070-5562-5328
mail : wangdangdoodles@gmail.com
- 提供サービス
- すべての建物用途
- 営業エリア
- 東京都、日本国内、アジア、その他どこでも
- 受賞歴
- 非公開
- 住所
-
東京都千代田区猿楽町2-7-5 NKビル3階
101-0064 東京都
日本
+81-9015091268 wangdangdoodles.jimdo.com
全て増田慎太郎に帰属します。