住まいには、そこに住む家族それぞれの物語があります。
子供の成長、家族の思い出、そして未来。
野末建築では、家族の想いを大切にし、新築、建て替え、リフォーム・増改築など、
それぞれのご家族に最適なご提案をしています。
ご家族の夢をいっぱいお聞かせください。
「住人十色の家づくり」オリジナルの家を一緒に実現しませんか？
お気軽のご相談ください。
KanonStylehome! 野末建築
事業内容 一般住宅の新築 リフォーム 増改築
所在地 富山県滑川市七口1730
TEL 076-475-6361 FAX 076-475-6873
E-mail info@nozue.info
設立 平成５年
建設業許可番号 富山県知事許可（般-25）第13577号
建築士事務所登録番号 二級建築士事務所/富山県知事登録（3）第1778号
住宅保障
住宅瑕疵担保保険（住宅あんしん保証）
地盤保証２０年（HySpeed工法）
シロアリ１０年保証（Jotoテクノ）
- 営業エリア
- Toyama Japan, namerikawashi, と 滑川市
- 住所
-
滑川市七口1730
936-0865 滑川市
日本
+81-764756361 nozue.info