自然の素材そのままの美しさを味わう壁と床

今回紹介するのは自然の素材を使った美しい壁と床。科学技術が進歩するにつれ、素材の選択の幅はどんどん広がってきましたが、ここでふと立ち止まって、原点に戻ってはみませんか？特に家を建てる際、素材選びは重要なポイント。一歩間違うと、小さいお子さんがいる場合、喘息やアレルギーも引き起こしかねません。そこで今回は、自然の素材を存分に活かした住宅をご紹介します。木材や漆喰、煉瓦等、まるごとの自然を味わえる、豊かな空間が広がります。

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