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KanonStylehome! 野末建築
建具屋 in 滑川市
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    真っ白漆喰塗の家, KanonStylehome! 野末建築 KanonStylehome! 野末建築 オリジナルな 窓&ドア
    真っ白漆喰塗の家

    住まいには、そこに住む家族それぞれの物語があります。

    子供の成長、家族の思い出、そして未来。

    野末建築では、家族の想いを大切にし、新築、建て替え、リフォーム・増改築など、

    それぞれのご家族に最適なご提案をしています。

    ご家族の夢をいっぱいお聞かせください。

    「住人十色の家づくり」オリジナルの家を一緒に実現しませんか？

    お気軽のご相談ください。

    KanonStylehome! 野末建築

    事業内容 一般住宅の新築　リフォーム　増改築 

    所在地 富山県滑川市七口1730 

    TEL 076-475-6361　 FAX 076-475-6873 

    E-mail info@nozue.info 

    設立 平成５年 

    建設業許可番号 富山県知事許可（般-25）第13577号

    建築士事務所登録番号 二級建築士事務所/富山県知事登録（3）第1778号 

    住宅保障 

    住宅瑕疵担保保険（住宅あんしん保証） 

    地盤保証２０年（HySpeed工法） 

    シロアリ１０年保証（Jotoテクノ）

    営業エリア
    Toyama Japan, namerikawashi, と 滑川市
    住所
    滑川市七口1730
    936-0865 滑川市
    日本
    +81-764756361 nozue.info
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