家を設計するとき、一番大事にしていることは風通しです。風通しを考えることは、「空気の間取り」をつくることだと思っています。家の中を、無理なく自然に空気が流れてゆく、そんな「空気の間取り」を考えます。それが上手くいけば、きっといい家になるでしょう。風通しのいい家は、体感が違います。体感のいい家は、着心地のいい普段着のようなものだと思います。飽きのこない、肩のこらない、快適な普段着のような家を設計していきたいと思っています。

Architect based in Kyoto city. I provide residential design and remodeling old town house.