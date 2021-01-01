■ 信州へＩターン。
長野で建てる、ひのきと自然素材の家。
フレンチカントリーから和風まで完全自由設計。
アプローチ、ガーデン、カスタムキッチン、家具、アンティーク調ドアなどの制作施工。
アートカフェは、長野県南部を中心に、新築住宅、リフォーム、店舗の設計施工をしている設計事務所です。
フレンチカントリー、地中海スタイル、和モダンなど、完全自由設計で手がけております。
建物に合わせたアプローチや庭づくり、カスタムキッチン、洗面台、家具、ドアなどの製作も致します。
こだわり派のあなたに、素敵な暮らしをご提案させて頂きます。
掲載物件の中で気になる点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
- 提供サービス
- ■ フルオーダー新築住宅・リフォーム・店舗・エクステリア・カスタムキッチンなどの設計施工
- 営業エリア
- 長野県
- 住所
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駒ヶ根市赤穂 16575-3
399-4117 長野県
日本
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