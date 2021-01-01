気分はまるで外国暮らし！海外テイストの家20選！

もしマイホームを建てるなら、どんなスタイルの家を建てますか？現代的な暮らしを楽しめるモダンな家や、落ち着いて暮らせる伝統的な日本家屋を考える人が多いでしょう。ですが日本にいても、まるで海外にいるような雰囲気を楽しめる家を考える人がいるかもしれません。外国風の家なら、海外旅行のように日常生活から離れてストレスを忘れることができるでしょう。また他の家の外観とは違いが出せ、家に個性を出すこともできます。そこで紹介したいのは日本に建てられた海外の家。

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