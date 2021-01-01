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株式会社アートカフェ
工務店・建設会社 in 長野県
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  • プレミアム
    • 薪ストーブ、そば打ち台、趣味を楽しむ家, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ オリジナルデザインの ダイニング 木 木目調
    薪ストーブ、そば打ち台、趣味を楽しむ家
    プロヴァンススタイルのお洒落なお家。, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 地中海スタイル 玄関&廊下&階段 黄色
    プロヴァンススタイルのお洒落なお家。, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 地中海スタイル 玄関&廊下&階段
    プロヴァンススタイルのお洒落なお家。, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 地中海デザインの リビング 木目調
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    プロヴァンススタイルのお洒落なお家。
    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.03 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ カントリーな 家 白色
    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.03 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ カントリーな 家 白色
    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.03 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ カントリーデザインの ガレージ・物置 白色
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    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.03 -
    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ カントリーな 家 白色
    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ カントリーな 家 白色
    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 窓＆ドア窓デコレーション 青色
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    - French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -
    - Japanese Style・ジャパニーズスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 日本家屋・アジアの家 ブラウン
    - Japanese Style・ジャパニーズスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ アジア風 庭 石 灰色
    - Japanese Style・ジャパニーズスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 和風の 玄関&廊下&階段 ブラウン
    +9
    - Japanese Style・ジャパニーズスタイル No.01 -
    - Cote d'Azur Style・コートダジュールスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 地中海風 家 赤色
    - Cote d'Azur Style・コートダジュールスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 地中海風 家 赤色
    - Cote d'Azur Style・コートダジュールスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 地中海風 家 赤色
    +16
    - Cote d'Azur Style・コートダジュールスタイル No.01 -
    全て見る 8 プロジェクト

    ■ 信州へＩターン。

    長野で建てる、ひのきと自然素材の家。

    フレンチカントリーから和風まで完全自由設計。

    アプローチ、ガーデン、カスタムキッチン、家具、アンティーク調ドアなどの制作施工。

    アートカフェは、長野県南部を中心に、新築住宅、リフォーム、店舗の設計施工をしている設計事務所です。

    フレンチカントリー、地中海スタイル、和モダンなど、完全自由設計で手がけております。

    建物に合わせたアプローチや庭づくり、カスタムキッチン、洗面台、家具、ドアなどの製作も致します。

    こだわり派のあなたに、素敵な暮らしをご提案させて頂きます。

    掲載物件の中で気になる点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

    提供サービス
    ■ フルオーダー新築住宅・リフォーム・店舗・エクステリア・カスタムキッチンなどの設計施工
    営業エリア
    長野県
    住所
    駒ヶ根市赤穂 16575-3
    399-4117 長野県
    日本
    +81-265836671 www.art-cafe.co.jp
    法的所有権

    - 著作権について -

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