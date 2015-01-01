シアタールームで自宅に映画館を！快適な映画鑑賞を可能にする５つのポイント

シアタールームを自宅に取り入れて、映画館に行かず、家でゆっくりと映画を見たいという方も少なくないでしょう。そうした空間は、映画鑑賞のためだけでなく、音楽鑑賞やカラオケにも使うことが可能となるため、家族みんな、あるいは友人を招いて一緒に楽しめる場所にもすることができます。そこで今回は、映画鑑賞を快適な環境の中で楽しむことができるシアタールームを自宅につくるポイントを紹介していきたいと思います。

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