横浜、湘南、鎌倉、逗子、東京を中心に注文住宅、家づくりを実践する建築家チーム、ジェイ石田アソシエイツ。リゾート、デザイナーズ住宅、健康住宅、モダン和風、インドアガレージなど素敵なライフスタイルを送るため、注文住宅を設計します。神奈川県を中心に土地探しから注文住宅、店舗、公共施設まで実績がある横浜市の設計事務所です。
- 提供サービス
- 土地探しのサポート, 建築設計.事業計画, と 工事監理
- 営業エリア
- 東京都大田区
- 東京都世田谷区
- 東京都台東区
- 横浜市
- 川崎市
- 鎌倉市
- 逗子市
- 葉山町
- 藤沢市
- 厚木市
- 湘南エリア
- 全て見る 11 営業エリア
- 受賞歴
- ●全米パッシブソーラー（自然を考えた建築）学会論文入選・講演
- ●神奈川県立金沢文庫（中世歴史博物館）
- 1991神奈川建築コンクール最優秀賞、 公共の色彩賞 他
- ●神奈川県立湘南なぎさ事務所（都市整備事務所・展示資料館）
- 1992新日本建築家協会支部賞 他
- ●本牧の家 （個人住宅）
- 1992神奈川県建築士会賞、日本建築学会支所賞 他
- ●鴎が覗く家 （個人住宅）
- 1994神奈川建築コンクール最優秀賞、 神奈川県建築士会賞 他
- ●南に向かう家（個人住宅）
- 1997神奈川建築コンクール奨励賞、 神奈川県建築士会賞 他
- ●レンガステーション （共同住宅）
- 1999神奈川建築コンクール優秀賞、 新日本建築家協会支部賞他
- ●フルムーンの見える家 （個人住宅）
- 1999神奈川建築コンクール奨励賞他
- ●作品名「宙」 （個人住宅） 2000年神奈川建築コンクール奨励賞
- ●妖楽の家 （個人住宅） 2001年神奈川建築コンクール奨励賞
- ●ガレージハウス（個人住宅） 2002年神奈川建築コンクール優秀賞
- ●マーマしのはら保育園（保育所）
- 2004年横浜市 横浜・人・ まちデザイン賞(まちなみ景観部門)
- ●神奈川県知事公舎（住宅、公邸）2006年 標準設計プロポーザル最優秀案
- ●横浜市こども自然公園トイレ4・5(公園トイレ) 2011年 横浜市建築局優良建築設計者の優秀賞
- 全て見る 22 賞
- 住所
-
南区井土ケ谷下町18 神中ビル2F
232-0053 横浜市
日本
+81-457119132 www.j-ishida.co.jp
Copyright 2015 j-ishida. All Rights Reserved.