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ジェイ石田アソシエイツ
建築家 in 横浜市
概要 9プロジェクト (9) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • 大きなお庭の2世帯住宅, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ トロピカルな 庭
    大きなお庭の2世帯住宅, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ 玄関＆廊下＆階段アクセサリー＆デコレーション
    大きなお庭の2世帯住宅, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ トロピカルな 家
    +7
    大きなお庭の2世帯住宅
    メロディーが囁く家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ モダンな 家
    メロディーが囁く家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ モダンな 窓&ドア
    メロディーが囁く家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルな 庭
    +5
    メロディーが囁く家
    中庭エントランスのある家・・バリ風ハウス, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ トロピカルな 家
    中庭エントランスのある家・・バリ風ハウス, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ トロピカルな 庭
    中庭エントランスのある家・・バリ風ハウス, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ トロピカルデザインの リビング
    +7
    中庭エントランスのある家・・バリ風ハウス
    地下エントランスが楽しい家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ モダンな庭
    地下エントランスが楽しい家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルな 壁&床
    地下エントランスが楽しい家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ モダンスタイルの寝室
    +5
    地下エントランスが楽しい家
    夏到来の家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルな 家
    夏到来の家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルな 家
    夏到来の家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルデザインの リビング
    +1
    夏到来の家
    ホルンの奏でる家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルな 家
    ホルンの奏でる家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルデザインの ダイニング
    ホルンの奏でる家, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ オリジナルデザインの リビング
    +1
    ホルンの奏でる家
    全て見る 9 プロジェクト

    横浜、湘南、鎌倉、逗子、東京を中心に注文住宅、家づくりを実践する建築家チーム、ジェイ石田アソシエイツ。リゾート、デザイナーズ住宅、健康住宅、モダン和風、インドアガレージなど素敵なライフスタイルを送るため、注文住宅を設計します。神奈川県を中心に土地探しから注文住宅、店舗、公共施設まで実績がある横浜市の設計事務所です。

    提供サービス
    土地探しのサポート, 建築設計.事業計画, と 工事監理
    営業エリア
    • 東京都大田区
    • 東京都世田谷区
    • 東京都台東区
    • 横浜市
    • 川崎市
    • 鎌倉市
    • 逗子市
    • 葉山町
    • 藤沢市
    • 厚木市
    • 湘南エリア
    • 全て見る 11 営業エリア
    受賞歴
    • ●全米パッシブソーラー（自然を考えた建築）学会論文入選・講演
    • ●神奈川県立金沢文庫（中世歴史博物館）
    • 1991神奈川建築コンクール最優秀賞、 　公共の色彩賞　他
    • ●神奈川県立湘南なぎさ事務所（都市整備事務所・展示資料館）
    • 1992新日本建築家協会支部賞　他
    • ●本牧の家　　（個人住宅）
    • 1992神奈川県建築士会賞、日本建築学会支所賞　他
    • ●鴎が覗く家　（個人住宅）
    • 1994神奈川建築コンクール最優秀賞、 　神奈川県建築士会賞　他
    • ●南に向かう家（個人住宅）
    • 1997神奈川建築コンクール奨励賞、 　神奈川県建築士会賞　他
    • ●レンガステーション　（共同住宅）
    • 1999神奈川建築コンクール優秀賞、 　新日本建築家協会支部賞他
    • ●フルムーンの見える家　（個人住宅）
    • 1999神奈川建築コンクール奨励賞他
    • ●作品名「宙」　（個人住宅） 2000年神奈川建築コンクール奨励賞
    • ●妖楽の家　　　（個人住宅） 2001年神奈川建築コンクール奨励賞
    • ●ガレージハウス（個人住宅） 2002年神奈川建築コンクール優秀賞
    • ●マーマしのはら保育園（保育所）
    • 2004年横浜市　横浜・人・ まちデザイン賞(まちなみ景観部門)
    • ●神奈川県知事公舎（住宅、公邸）2006年　標準設計プロポーザル最優秀案
    • ●横浜市こども自然公園トイレ4・5(公園トイレ)　2011年　横浜市建築局優良建築設計者の優秀賞
    • 全て見る 22 賞
    住所
    南区井土ケ谷下町18 神中ビル2F
    232-0053 横浜市
    日本
    +81-457119132 www.j-ishida.co.jp
    法的所有権

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    レビュー

    山崎光代
    2 秒以上前
    Akihiro Kudo
    約 3 年前

    掲載された特集記事

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