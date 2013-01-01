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Niji Architects／原田将史＋谷口真依子
建築家 in 東京都
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  • プレミアム
    • 鷹番の長屋 / Townhouse in Takaban, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 ミニマルな 家
    鷹番の長屋 / Townhouse in Takaban, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 ミニマルな 家
    鷹番の長屋 / Townhouse in Takaban, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 ミニマルな 家
    +25
    鷹番の長屋 / Townhouse in Takaban
    LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 オリジナルな 家
    LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 オリジナルな 家
    LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 オリジナルデザインの ダイニング
    +8
    LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House
    下馬の住宅 / House in Shimouma, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 モダンデザインの リビング
    下馬の住宅 / House in Shimouma, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 モダンデザインの リビング
    下馬の住宅 / House in Shimouma, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 モダンデザインの リビング
    +7
    下馬の住宅 / House in Shimouma

    私たちNiji Architectsは、マンションの１室のリノベーションから、新築住宅、店舗、オフィス、公共建築など、小さいものから大きなものまで設計・デザインを行う建築設計事務所です。

    東京と神戸にオフィスを置き、全国的に建築設計業務を行っております。

    どのようなことでもお気軽にご相談ください。〈代表：原田将史＋谷口真依子〉

    提供サービス
    建築設計（個人住宅・集合住宅・商業施設・教育施設・福祉施設・寺社仏閣等）・リノベーション・内装デザイン・家具デザイン・プロダクトデザイン
    営業エリア
    全国、アジア、ヨーロッパ、アメリカ と 東京都
    受賞歴
    • GOOD DESIGN AWARD 2013：牛窓の食堂/Cafeteria in Ushimado
    • 第7回NISCイソバンドデザインコンテスト　審査委員賞〈青木淳賞〉：LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House
    • 第11回「武蔵野美術大学建築学科　竹山実賞」：牛窓の食堂/Cafeteria in Ushimado　及び　LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House
    住所
    目黒区自由が丘１
    152-0035 東京都
    日本
    +81-364211460 www.niji-architects.com

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