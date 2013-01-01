ミニマリストに学ぶ暮らし方と家

ミニマリストとは、モノに縛られない最小限の持たない暮らしをする人たちです。モノであふれた部屋、収納場所に困り大きな部屋に引っ越す、片づけが大変等といったよくある家と暮らしの問題とは無縁のシンプルなライフスタイルとはいったいどんなものでしょうか？今回は、ミニマリストに学ぶ暮らし方と家をご紹介していきます。

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