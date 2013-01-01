私たちNiji Architectsは、マンションの１室のリノベーションから、新築住宅、店舗、オフィス、公共建築など、小さいものから大きなものまで設計・デザインを行う建築設計事務所です。
東京と神戸にオフィスを置き、全国的に建築設計業務を行っております。
どのようなことでもお気軽にご相談ください。〈代表：原田将史＋谷口真依子〉
- 提供サービス
- 建築設計（個人住宅・集合住宅・商業施設・教育施設・福祉施設・寺社仏閣等）・リノベーション・内装デザイン・家具デザイン・プロダクトデザイン
- 営業エリア
- 全国、アジア、ヨーロッパ、アメリカ と 東京都
- 受賞歴
- GOOD DESIGN AWARD 2013：牛窓の食堂/Cafeteria in Ushimado
- 第7回NISCイソバンドデザインコンテスト 審査委員賞〈青木淳賞〉：LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House
- 第11回「武蔵野美術大学建築学科 竹山実賞」：牛窓の食堂/Cafeteria in Ushimado 及び LGS HOUSE #01 / ボーダーの家 / Boundary House
- 住所
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目黒区自由が丘１
152-0035 東京都
日本
+81-364211460 www.niji-architects.com