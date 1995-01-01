平屋の美しい外観10選

平屋は建築物の構造上としては最も単純なものであり、古くから幅広い用途の建築物に用いられてきました。そんな平屋は動線が水平方向のみで構成されるため、人目が行き届きやすく小さなお子さんがいるご家庭や、階段の昇り降りが難しい人にとって最も適している住宅だと言えます。また日常的な生活をワンフロアで完結できるため、家事もしやすくなっています。そんなたくさんのメリットをもつ平屋の外観をご紹介していきます。

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