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くりえいと創
建築家 in 釧路市/Kushiro-City
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    • ホロロの空と海, くりえいと創 くりえいと創 カントリーな 家
    ホロロの空と海, くりえいと創 くりえいと創 カントリーな 家
    ホロロの空と海, くりえいと創 くりえいと創 カントリーな 家
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    ホロロの空と海

    建築を世に生み出す行為を許された建築家には大きな責任とそして自由が与えられています。時にはその重さを感じながら、潔く凛として、素直で暖かく、日常で有りながらドラマが有る空間を様々な夢を持つクライアントへ届けることを考え続けています。

    提供サービス
    建築設計及びそれに関る全てのデザインおよび企画、提案。完成までの工事監理と完成後の相談。リフォーム、リノベーションの設計監理。
    営業エリア
    釧路市/Kushiro-City
    受賞歴
    • 1984年　日本建築士会連合会懸賞設計競技　入選
    • 1992年　ス－パ－ＣＡＤグランプリ　入選
    • 1995年　北海道立釧路芸術館設計競技　参加　３次選考対象
    • 1996年　釧路市都市景観賞奨励賞（作品受賞）
    • 1997年　日本建築士事務所協会連合会建築作品表彰　入選
    • 1998年　北見合同庁舎改築工事実施設計プロポーザル　参加指名
    • 2000年　日本建築家協会北海道支部建築パネル展　出展
    • 2001年　日本建築家協会北海道支部建築パネル展　出展
    • 2007年　北の建築家による住宅展　出展
    • 2007年　日本建築家協会東京全国大会建築パネル展　出展
    • 2007年　日本建築家協会東北支部大会建築パネル展　出展
    • 2008年　北海道立近代美術館建築展　出展
    • 2009年　美幌町21世紀型環境共生モデル住宅設計プロポーザル　最終選考作品
    • 2009年　International Interior Design Yearbook 2009
    • 2009年　現代日本の建築家　優秀建築選2009
    • 2010年　北海道の建築家による住宅展　出展
    • 全て見る 16 賞
    住所
    北海道釧路市興津2-4-2/ 2-4-2 Okotsu Kushiro-City Hokkaido. Japan
    085-0811 釧路市/Kushiro-City
    日本
    +81-154920004 createsou.com

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