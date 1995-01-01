建築を世に生み出す行為を許された建築家には大きな責任とそして自由が与えられています。時にはその重さを感じながら、潔く凛として、素直で暖かく、日常で有りながらドラマが有る空間を様々な夢を持つクライアントへ届けることを考え続けています。
- 提供サービス
- 建築設計及びそれに関る全てのデザインおよび企画、提案。完成までの工事監理と完成後の相談。リフォーム、リノベーションの設計監理。
- 営業エリア
- 釧路市/Kushiro-City
- 受賞歴
- 1984年 日本建築士会連合会懸賞設計競技 入選
- 1992年 ス－パ－ＣＡＤグランプリ 入選
- 1995年 北海道立釧路芸術館設計競技 参加 ３次選考対象
- 1996年 釧路市都市景観賞奨励賞（作品受賞）
- 1997年 日本建築士事務所協会連合会建築作品表彰 入選
- 1998年 北見合同庁舎改築工事実施設計プロポーザル 参加指名
- 2000年 日本建築家協会北海道支部建築パネル展 出展
- 2001年 日本建築家協会北海道支部建築パネル展 出展
- 2007年 北の建築家による住宅展 出展
- 2007年 日本建築家協会東京全国大会建築パネル展 出展
- 2007年 日本建築家協会東北支部大会建築パネル展 出展
- 2008年 北海道立近代美術館建築展 出展
- 2009年 美幌町21世紀型環境共生モデル住宅設計プロポーザル 最終選考作品
- 2009年 International Interior Design Yearbook 2009
- 2009年 現代日本の建築家 優秀建築選2009
- 2010年 北海道の建築家による住宅展 出展
- 全て見る 16 賞
- 住所
-
北海道釧路市興津2-4-2/ 2-4-2 Okotsu Kushiro-City Hokkaido. Japan
085-0811 釧路市/Kushiro-City
日本
+81-154920004 createsou.com