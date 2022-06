Shinya Ito & Kaori Yamamotoは伊東真哉と山本かおりのデザインユニットです。丁寧に考えることで制約からデザインを解放してデザインの可能性に挑戦するプロジェクトです。

Shinya Ito & Kaori Yamamoto is a design project that breaks with the limits of why design is made. This project is the liberation of the individual design from everything that acts and thought as a restraint.