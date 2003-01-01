DOCOMOのPDA端末からカーデザインや観光バス等の輸送機関、小規模住宅やインテリア等の空間デザイン、家具やプロダクトデザイン 等、幅広いジャンルでデザインを提案している。2003年に高知県馬路村と立体成型の杉間伐材シリーズ「monacca」を発表。以後素材や地域に注目してデザイン活動を進めている。2005年のMoMAでの販売に始まり、各国のデザイン展示会にも積極的に参加することでグローバルマーケットでのデザインビジネスを展開している。日本デザインコンサルタント協会会員、グッドデザイン受賞多数。
- 提供サービス
- プロダクトデザイン、カラーデザイン、インテリアデザイン、住宅設計、ファニチャーデザイン、地域デザイン開発
- 営業エリア
- All over Japan
- Asia
- EU
- GBR
- Usa
- etc.
- Tokyo Japan
- Shibuya
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- 受賞歴
- グッドデザイン賞 、エルデコ JDCAデザインコンサルティング賞、グッドデザイン中小企業庁賞
- 住所
-
東京都渋谷区宇田川町42-6CO-LAB渋谷アトリエロフト2F
1500042 Shibuya
日本
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