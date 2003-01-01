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QURZ INC.
デザイナー in Shibuya
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  • プレミアム
    • monacca, QURZ INC. QURZ INC. 家庭用品植物＆アクセサリー
    monacca

    DOCOMOのPDA端末からカーデザインや観光バス等の輸送機関、小規模住宅やインテリア等の空間デザイン、家具やプロダクトデザイン 等、幅広いジャンルでデザインを提案している。2003年に高知県馬路村と立体成型の杉間伐材シリーズ「monacca」を発表。以後素材や地域に注目してデザイン活動を進めている。2005年のMoMAでの販売に始まり、各国のデザイン展示会にも積極的に参加することでグローバルマーケットでのデザインビジネスを展開している。日本デザインコンサルタント協会会員、グッドデザイン受賞多数。

    提供サービス
    プロダクトデザイン、カラーデザイン、インテリアデザイン、住宅設計、ファニチャーデザイン、地域デザイン開発
    営業エリア
    • All over Japan
    • Asia
    • EU
    • GBR
    • Usa
    • etc.
    • Tokyo Japan
    • Shibuya
    • 全て見る 8 営業エリア
    受賞歴
    グッドデザイン賞　、エルデコ　JDCAデザインコンサルティング賞、グッドデザイン中小企業庁賞
    住所
    東京都渋谷区宇田川町42-6CO-LAB渋谷アトリエロフト2F
    1500042 Shibuya
    日本
    +81-368090755 qurz.jp
    法的所有権

    PL意匠権

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