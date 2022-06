オーラボは、良いクセで「おぉ」を生み出す

デザイン、問い、解決の研究所です。

At o-lab we ask questions, resolve issues and design meaningful solutions that trigger an “oh!”





綾 利洋|AYA, Toshihiro





o-lab inc. 代表取締役|クリエイティブディレクター

o-lab inc. President|Creative Director





京都工芸繊維大学 デザイン・建築学系 特任教授





Project Professor at Faculty of Design and Architecture, Kyoto Institute of Technology

京都大学、米国Yale大学で化学修士号を取得後、バイオ医薬系企業での研究開発の傍ら夜間学校・独学などを経てロサンゼルス郊外のデザインファームに入社。シニアデザイナー兼プロジェクトマネジャーとしての職歴の後、2011年、ものごとをより良くするためのさまざまな「おぉ」を考えるデザイン研究所「o-lab」を京都にて創業。2016年o-lab inc. /オーラボ株式会社設立。分野間の不要な境界線が融解した自由な視点、感性とロジックが交差する思考により、伝統工芸から先端医療機器まで、分野を横断してデザイン、ブランディング、ディレクションを手がけている。二児の父。









Design|デザイン





日用品、伝統工芸から産業装置、先端医療機器まで、分野間の不要な境界線が融解した自由な視点、感性とロジックが交差する思考により、説得力あるデザインと心地良い「おぉ」を生み出します。コンセプト創出に始まり、アイデアの可視化、3Dモデリング、試作等によりデザインの価値を共有した上で、生産性やサステイナビリティ、コスト等も考慮した高品質なアウトプットとして仕上げます。核となるプロダクトデザインだけでなく、グラフィックやウェブデザインまで広く手がけています。

デザインが貢献できない分野はないとの思いから、これまでデザインについて語られることが少なかった分野にも力を入れて取り組んでいます。









Branding|ブランディング





企業や作り手、モノやコトに内在するDNAを抽出し、言語化します。チームにより共有されたDNAとその訴求対象となる人々が気持ち良く繋がるための最適解は、コンセプト、ネーミング、ロゴ、コピー等のブランド構成要素として結晶化され、それらの化学反応により独自の世界観、没入感のあるコミュニケーションを構築します。









Direction|ディレクション





良質な情報へのアクセスが容易になった今日、デザインやブランディングの水準は飛躍的に高まりましたが、同時に、既視感を覚えることも多くなりました。対象となるデザインやブランドにとってどのような「おぉ」が不可欠であるかを導き出し、市場で埋没しない、DNAが良いクセにまで昇華されたデザインやブランディングを継続的に実現するため、クリエィティブディレクター、デザインディレクターなどのブレーンとして貢献します。









Questioning & Resolving|問いと解決





いわゆる「課題」は、問題の本質を捉えていない場合が多々あります。o-labでは与えられた課題の前提を当然視することなく、多角的な視点と思考により「そもそも」まで立ち返った本質的な問いへと昇華させます。その上で、デザイン、ブランディング、ディレクションにおいて培われたクリエイティブな手法を応用し、再定義された課題に対する最適な解決法を探り出します。ここでは必ずしもデザインによる解決を前提とせず、人的ネットワークを活用しながら多様なアプローチを提案し、解決までの伴走者となります。