設計理念 『せぬ所が面白きなど云ふことあり』（世阿弥）
- 営業エリア
- 日本、その他
- 受賞歴
- 日本建築士会連合会平成8年度懸賞設計競技 銅賞（1996年）/
- 第3回「いわきの家」設計コンペ 準大賞（1997年）/
- 「大正浪漫の夢づくり」設計コンペ 佳作（1997年）/
- 第5回明日のインテリア・アイデアコンクール 会員企業賞（1997年）/
- 日本建築士会連合会平成9年度懸賞設計競技 銅賞（1997年）/
- 第6回明日のインテリア・アイデアコンクール 奨励賞（1997年）/
- 第1回雑貨デザイン・コンペ 入賞（1998年）/
- 岡山県建築士会平成10年度建築設計競技 最優秀賞（1998年）/
- 「みまさか木の家」住宅設計コンペ 入賞（1999年）/
- 第26回日新工業建築設計競技 ２等（1999年）/
- 第26回日新工業建築設計競技 佳作（1999年）/
- 第1回「大地に還る住宅」提案競技 優秀賞（1999年）/
- 第10回エス・バイ・エル住宅設計コンペ 佳作（2000年）/
- 第27回日新工業建築設計競技 佳作（2000年）/
- 「平成の二畳台目茶室」設計コンペ 佳作（2000年）/
- Ｆ志賀町アイデアコンペ 準大賞（2001年）/
- Ｋ建設マンションデザインコンテスト 優秀賞（2001年）/
- 第11回エス・バイ・エル住宅設計コンペ 大賞（2001年）/
- 第28回日新工業建築設計競技 ３等（2001年）/
- 第12回エス・バイ・エル住宅設計コンペ 大賞（2002年）/
- 第1回「真の日本の住まい」提案競技 佳作（2003年）/
- 小演劇のための仮設劇場デザインコンペ 審査員特別賞（2004年）/
- 「ＯＭの町角」設計提案競技 大賞 （2006年）
- 田舎暮らし・究極の設計コンペ 特別賞（2008年）/
- かごしまデザインコンペ2009 奨励賞（2009年）/
- 第7回日経アーキテクチャーコンペ 佳作（2010年）/
- 第4回建築コンクール「おいしい建築」佳作（2013年）/
- リノベーション住宅推進協議会アイデアコンペ 優秀賞（2013年）/
- SDレビュー2014 入選（2014年）/
- 全て見る 32 賞
- 住所
-
玉野市八浜町見石665
706-0222 岡山
日本
+81-9079695763 sholly.jimdo.com