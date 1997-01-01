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高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
建築家 in 岡山
概要 7プロジェクト (7) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • 自作・自演・自力建設『54帖の中庭』, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 ミニマルな 家
    自作・自演・自力建設『54帖の中庭』, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 ミニマルな 家
    自作・自演・自力建設『54帖の中庭』, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 ミニマルな 家
    +28
    自作・自演・自力建設『54帖の中庭』
    コロ！, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 モダンな 家
    コロ！, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 モダンな 家
    コロ！, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 モダンな 家
    +18
    コロ！
    隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの 多目的室
    隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの 多目的室
    隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの 多目的室
    +18
    隠鶏庵（インチキあん）
    備前福岡『うごくいち』 , 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    備前福岡『うごくいち』 , 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    備前福岡『うごくいち』 , 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    +20
    備前福岡『うごくいち』
    対庵（たいあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    対庵（たいあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    対庵（たいあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    +17
    対庵（たいあん）
    宇野港 八咫丸プロジェクト , 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 コロニアルな 家
    宇野港 八咫丸プロジェクト , 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルな 家
    宇野港 八咫丸プロジェクト , 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 オリジナルな 家
    +7
    宇野港　八咫丸プロジェクト
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    設計理念 『せぬ所が面白きなど云ふことあり』（世阿弥）

    営業エリア
    日本、その他
    受賞歴
    • 日本建築士会連合会平成8年度懸賞設計競技　銅賞（1996年）/
    • 第3回「いわきの家」設計コンペ　準大賞（1997年）/
    • 「大正浪漫の夢づくり」設計コンペ　佳作（1997年）/
    • 第5回明日のインテリア・アイデアコンクール　会員企業賞（1997年）/
    • 日本建築士会連合会平成9年度懸賞設計競技　銅賞（1997年）/
    • 第6回明日のインテリア・アイデアコンクール　奨励賞（1997年）/
    • 第1回雑貨デザイン・コンペ　入賞（1998年）/
    • 岡山県建築士会平成10年度建築設計競技 最優秀賞（1998年）/
    • 「みまさか木の家」住宅設計コンペ　入賞（1999年）/
    • 第26回日新工業建築設計競技　２等（1999年）/　　　
    • 第26回日新工業建築設計競技　佳作（1999年）/　　
    • 第1回「大地に還る住宅」提案競技　優秀賞（1999年）/　
    • 第10回エス・バイ・エル住宅設計コンペ　 佳作（2000年）/
    • 第27回日新工業建築設計競技　 佳作（2000年）/　　　　
    • 「平成の二畳台目茶室」設計コンペ　 佳作（2000年）/　　　　 　
    • Ｆ志賀町アイデアコンペ 準大賞（2001年）/
    • Ｋ建設マンションデザインコンテスト　優秀賞（2001年）/
    • 第11回エス・バイ・エル住宅設計コンペ　 大賞（2001年）/
    • 第28回日新工業建築設計競技　３等（2001年）/
    • 第12回エス・バイ・エル住宅設計コンペ　 大賞（2002年）/
    • 第1回「真の日本の住まい」提案競技 佳作（2003年）/
    • 小演劇のための仮設劇場デザインコンペ　 審査員特別賞（2004年）/
    • 「ＯＭの町角」設計提案競技　大賞 （2006年）
    • 田舎暮らし・究極の設計コンペ　特別賞（2008年）/
    • かごしまデザインコンペ2009 奨励賞（2009年）/
    • 第7回日経アーキテクチャーコンペ　佳作（2010年）/
    • 第4回建築コンクール「おいしい建築」佳作（2013年）/
    • リノベーション住宅推進協議会アイデアコンペ　優秀賞（2013年）/
    • SDレビュー2014　入選（2014年）/　　　　　　　
    • 全て見る 32 賞
    住所
    玉野市八浜町見石665
    706-0222 岡山
    日本
    +81-9079695763 sholly.jimdo.com

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