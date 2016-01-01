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    KAILUA建築設計事務所は、2016年に設立しました、設計デザインを主軸に、新築工事、店舗デザイン、リノベーション工事、お庭(造園)のお仕事に従事しております。


    ・お客様は、個人(一般)の方から、設計事務所様、工務店様、デザイン会社様等、様々です。


    ・お仕事内容は、建築設計業務や申請業務などの一般的な設計業務や、インテリアデザインやコーディネートも行います。

    又お部屋や店舗空間のスタイリングなどは、工務店様や販売店様にご活用いただいております

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    近江八幡市
    523-0895 Shiga
    日本
    +81-9071084303 kailua.jp
    法的所有権

    KAILUA二級建築士事務所　滋賀県知事登録　(い)第2614号／二級造園施工管理技士



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