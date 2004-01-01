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株式会社ハマノ・デザイン
建築家 in 大阪市
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  • プレミアム
    • 峰山の家, 株式会社ハマノ・デザイン 株式会社ハマノ・デザイン モダンな 家
    峰山の家, 株式会社ハマノ・デザイン 株式会社ハマノ・デザイン モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    峰山の家, 株式会社ハマノ・デザイン 株式会社ハマノ・デザイン モダンな 家
    +10
    峰山の家
    営業エリア
    大阪市
    受賞歴
    • 2003
    • 無彩色の箱
    •  「あたたかな住空間デザイン」　水廻り特別賞 
    •  宮脇健邸
    •  「あたたかな住空間デザイン」　入賞 
    • 宮脇邸
    •  「快適空間作品コンテスト」　優秀賞 
    •  SUMA HOUSE
    • 「まちなみ住宅100選」　奨励賞 
    • 長浜まちづくり建築設計コンペ 「まちなみ住宅部門｣　入賞 
    •  無彩色の箱
    •  「住まいのインテリア コーディネーションコンテスト」　支部長賞 
    • 2004
    • 無彩色の箱
    •  「リフォーム・リニューアル＆コンバージョン設計アイデアコンテスト」　佳作 
    •  丹後ちりめん歴史館
    •  「リフォーム・リニューアル＆コンバージョン設計アイデアコンテスト」　優秀賞 
    •  福住通の家
    •  「まちなみ住宅100選」　奨励賞 
    •  K-PROJECT「創造住宅2004年作品コンテスト」　入賞 
    • 2007
    • カイゴ・ハウス #3606 B/L/D/K/W 
    •  「第10回木材活用コンクール」インテリア・家具部門賞 
    • 　2008
    • カイゴ・ハウス #3606 B/L/D/K/W
    •  「住まいのインテリア コーディネーションコンテスト」 経済産業大臣賞 
    •   包
    •  「九州温泉旅館客室コンペティション2008in大川」 優秀賞 
    •   峰山の家
    •  「トステム設計コンテスト」奨励賞 
    •    無彩色の箱Ⅱ
    • 「エアスタイルコンテスト2008」優秀賞 
    •   2009 カイゴ・ハウス
    •  「リジェネレーション建築再生設計コンテスト」審査員特別色彩賞 
    • 全て見る 42 賞
    住所
    中央区南船場1-16-23パレロワイヤル508
    542-0081 大阪市
    日本
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