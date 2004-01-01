- 営業エリア
- 大阪市
- 受賞歴
- 2003
- 無彩色の箱
- 「あたたかな住空間デザイン」 水廻り特別賞
- 宮脇健邸
- 「あたたかな住空間デザイン」 入賞
- 宮脇邸
- 「快適空間作品コンテスト」 優秀賞
- SUMA HOUSE
- 「まちなみ住宅100選」 奨励賞
- 長浜まちづくり建築設計コンペ 「まちなみ住宅部門｣ 入賞
- 無彩色の箱
- 「住まいのインテリア コーディネーションコンテスト」 支部長賞
- 2004
- 無彩色の箱
- 「リフォーム・リニューアル＆コンバージョン設計アイデアコンテスト」 佳作
- 丹後ちりめん歴史館
- 「リフォーム・リニューアル＆コンバージョン設計アイデアコンテスト」 優秀賞
- 福住通の家
- 「まちなみ住宅100選」 奨励賞
- K-PROJECT「創造住宅2004年作品コンテスト」 入賞
- 2007
- カイゴ・ハウス #3606 B/L/D/K/W
- 「第10回木材活用コンクール」インテリア・家具部門賞
- 2008
- カイゴ・ハウス #3606 B/L/D/K/W
- 「住まいのインテリア コーディネーションコンテスト」 経済産業大臣賞
- 包
- 「九州温泉旅館客室コンペティション2008in大川」 優秀賞
- 峰山の家
- 「トステム設計コンテスト」奨励賞
- 無彩色の箱Ⅱ
- 「エアスタイルコンテスト2008」優秀賞
- 2009 カイゴ・ハウス
- 「リジェネレーション建築再生設計コンテスト」審査員特別色彩賞
- 全て見る 42 賞
- 住所
-
中央区南船場1-16-23パレロワイヤル508
542-0081 大阪市
日本