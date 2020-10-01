一級建築士が直接お話をお伺いします(相談無料)。
新築住宅から、店舗・公共施設・改修まで。 心を豊かにする建築を、一緒に作ります。 「住宅を建てる」ということは自身の価値観を見つめ直し、 本当に大切にしたいモノを発見・確認することだと思います。 新たなアクティビティを喚起する器をご提案いたします。
- 提供サービス
- 新築
- 住宅
- 改修
- 店舗
- 施設
- 営業エリア
- 全国
- 受賞歴
- 2002 本宮町まちづくり住宅設計プロポーザル 入選
- 2003 和歌山グランドデザイン提言論文 佳作
- 小原流「マイイケバナ」入選
- 2004 浜松花博「大地の恵」展 銀賞
- 2008 ようこそ私の森へ 最優秀賞「内原の家」
- 2010 住宅設計アワード 特別賞
- 2011 JW1グランプリ 優秀賞
- 2012 JW1グランプリ 優秀賞
- 2013 JW1グランプリ 優秀賞
- 2014 JW1グランプリ 最優秀賞「新宮港公園トイレ」
- 2018 JW1グランプリ 最優秀賞
- 2019 JW1グランプリ 最優秀賞「葛屋丁の家」
- 2020.10 有田市統合中学校プロポーザル 次点（C+Aと協働）
- 全て見る 13 賞
- 住所
-
和歌山市北ノ新地2丁目22番地ワンダーランド3F
6408355 和歌山
日本
+81-734220451 cube-arch.jp
法的所有権
設計事務所登録 和歌山県和歌山知事登録 第(ﾘ)88-2号
監理建築士一級建築士（大臣）第234407号 橋本 雅史