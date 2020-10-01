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キューブ建築研究所
建築家 in 和歌山
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  • プレミアム
    • 内原の家, キューブ建築研究所 キューブ建築研究所 モダンな 家
    内原の家, キューブ建築研究所 キューブ建築研究所 モダンな 窓&ドア
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    吉田の家, キューブ建築研究所 キューブ建築研究所 モダンな 家
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    葛屋丁の家, キューブ建築研究所 キューブ建築研究所 ミニマルな 家
    葛屋丁の家, キューブ建築研究所 キューブ建築研究所 ミニマルな 家
    葛屋丁の家, キューブ建築研究所 キューブ建築研究所 ミニマルな 家
    +3
    葛屋丁の家

    一級建築士が直接お話をお伺いします(相談無料)。

    新築住宅から、店舗・公共施設・改修まで。 心を豊かにする建築を、一緒に作ります。 「住宅を建てる」ということは自身の価値観を見つめ直し、 本当に大切にしたいモノを発見・確認することだと思います。 新たなアクティビティを喚起する器をご提案いたします。

    提供サービス
    • 新築
    • 住宅
    • 改修
    • 店舗
    • 施設
    営業エリア
    全国
    受賞歴
    • 2002　本宮町まちづくり住宅設計プロポーザル 入選
    • 2003　和歌山グランドデザイン提言論文 佳作
    • 　　　小原流「マイイケバナ」入選
    • 2004　浜松花博「大地の恵」展 銀賞
    • 2008　ようこそ私の森へ 最優秀賞「内原の家」
    • 2010　住宅設計アワード 特別賞
    • 2011　JW1グランプリ 優秀賞
    • 2012　JW1グランプリ 優秀賞
    • 2013　JW1グランプリ 優秀賞
    • 2014　JW1グランプリ 最優秀賞「新宮港公園トイレ」
    • 2018　JW1グランプリ 最優秀賞
    • 2019　JW1グランプリ 最優秀賞「葛屋丁の家」
    • 2020.10　有田市統合中学校プロポーザル 次点（C+Aと協働）
    • 全て見る 13 賞
    住所
    和歌山市北ノ新地2丁目22番地ワンダーランド3F
    6408355 和歌山
    日本
    +81-734220451 cube-arch.jp
    法的所有権

    設計事務所登録 和歌山県和歌山知事登録 第(ﾘ)88-2号

    監理建築士一級建築士（大臣）第234407号 橋本 雅史

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