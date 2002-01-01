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PANOF INC.
デザイナー in 東京
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  • プレミアム
    • THE HANGAR, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの ダイニング コンクリート 灰色
    THE HANGAR, PANOF INC. PANOF INC. システムキッチン コンクリート 灰色
    THE HANGAR, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの ダイニング コンクリート 灰色
    +1
    THE HANGAR
    KIYAS, PANOF INC. PANOF INC. 商業空間 木 木目調
    KIYAS, PANOF INC. PANOF INC. 商業空間 石 灰色
    KIYAS, PANOF INC. PANOF INC. 商業空間 石 灰色
    +6
    KIYAS
    O house, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの リビング 木 木目調
    O house, PANOF INC. PANOF INC. モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 木 木目調
    O house, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの リビング 木 木目調
    +11
    O house
    awesome bonita, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの リビング コンクリート 灰色
    awesome bonita, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの リビング コンクリート 灰色
    awesome bonita, PANOF INC. PANOF INC. モダンデザインの リビング コンクリート 灰色
    +8
    awesome bonita
    sous-sus, PANOF INC. PANOF INC. 商業空間 コンクリート 灰色
    sous-sus, PANOF INC. PANOF INC. 商業空間 木 緑
    sous-sus, PANOF INC. PANOF INC. 商業空間 コンクリート
    +7
    sous-sus

    代表 : 相馬佳暁　1976年横浜生まれ。

    2002年多摩美術大学卒業、同校デザイン専攻 環境デザイン研究領域博士前期課程修了。

    2008年海外にて設計業務に携わる。帰国後、2009年デザイン事務所PANOF INC.を設立。

    古き良き習慣や風土を想像し、未来良き物事を思考し、今を感じ活きる仕組みと行為を

    導きながら、人々のライフスタイルに寄り添うデザイン、設計を信条としています。

    又、醸造、発酵に関する造詣が深い為に、蔵など特化した施設の設計も得意としてます。

    PANOF=PAST-NOW-FUTURE

    の頭文字を繋げた時間軸を時系列を意味する独自の造語です。


    Reflecting the PAST.Living & feeling NOW.Picturing the FUTURE.with LOVE

    提供サービス
    • 醸造専門設計
    • 建築意匠設計
    • 店舗設計
    • 住宅設計
    • 木桶製造
    • グラフィックデザイン
    • プロダクトデザイン
    営業エリア
    全国, 海外, と 東京
    受賞歴
    • wallpaper＊city guide tokyo 2018
    • wallpaper＊city guide tokyo 2019
    住所
    アルティun-B02
    150-0022 東京
    日本
    +81-7055924409 www.panof.jp
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