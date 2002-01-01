代表 : 相馬佳暁 1976年横浜生まれ。
2002年多摩美術大学卒業、同校デザイン専攻 環境デザイン研究領域博士前期課程修了。
2008年海外にて設計業務に携わる。帰国後、2009年デザイン事務所PANOF INC.を設立。
古き良き習慣や風土を想像し、未来良き物事を思考し、今を感じ活きる仕組みと行為を
導きながら、人々のライフスタイルに寄り添うデザイン、設計を信条としています。
又、醸造、発酵に関する造詣が深い為に、蔵など特化した施設の設計も得意としてます。
PANOF=PAST-NOW-FUTURE
の頭文字を繋げた時間軸を時系列を意味する独自の造語です。
Reflecting the PAST.Living & feeling NOW.Picturing the FUTURE.with LOVE
- 提供サービス
- 醸造専門設計
- 建築意匠設計
- 店舗設計
- 住宅設計
- 木桶製造
- グラフィックデザイン
- プロダクトデザイン
- 営業エリア
- 全国, 海外, と 東京
- 受賞歴
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- 住所
-
アルティun-B02
150-0022 東京
日本
+81-7055924409 www.panof.jp