FAR EAST [ファーイースト]は、世界の'東の端'すなわち'日本'を意味します。 この小さな国である日本から、建築・デザインという行為を通して 何かを世界に発信したい、という少し大きなメッセージを込めています。
FAR EAST Co.,Ltd.－ARCHITECTURE & PLANNING－
名称 株式会社FAR EAST [ファーイースト]
所在地 東京都渋谷区代官山町11-13-4A
TEL 03-6313-6765 FAX03-6313-6765
一級建築士事務所 東京都知事登録 第55182号
矢野雅稔
Yano Masatoshi 代表取締役,一級建築士
1967年 愛知県生まれ
1988年 国立豊田工業高等専門学校建築学科卒業
1992年 横浜国立大学建築学科卒業
1994年 横浜国立大学大学院修士課程修了
1994年～04 栗生総合計画事務所勤務
1997年 FAR EAST活動開始
黒川浩之
Kurokawa Hiroyuki 代表取締役,一級建築士
1968年 東京都生まれ
1992年 横浜国立大学建築学科卒業
1993年 FAR EAST活動開始
1994年 横浜国立大学大学院修士課程修了
1994年～97 シー・ピー・ジャム勤務
小沢数晃
Ozawa Kazuaki 代表取締役,一級建築士
1968年 福井県生まれ
1992年 横浜国立大学建築学科卒業
1992年～00 中村勉総合計画事務所勤務
1993年 FAR EASTの活動開始
2003年～ ものつくり大学非常勤講師
- 提供サービス
- 建築・インテリアデザインの設計・監理、プロダクトデザイン
- 営業エリア
- 関東を中心に日本全国 と 東京都
- 受賞歴
- 2000年 群馬県中里村新庁舎設計プロポーザルコンペ入選
- 2006年 第13回 空間デザインコンペティション入選
- 住所
-
渋谷区代官山町11-13-4A
150-0034 東京都
日本
+81-363136765 archi-fareast.jp