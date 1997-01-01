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株式会社FAR EAST [ファーイースト]
建築家 in 東京都
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  • プレミアム
    • 清洲の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] クラシカルな 家
    清洲の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] クラシカルスタイルの 寝室
    清洲の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] クラシカルな 家
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    清洲の家
    川越の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] ミニマルな 家
    川越の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] ミニマルな 家
    川越の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] ミニマルな 家
    +12
    川越の家
    東松山の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンな 家
    東松山の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンデザインの リビング
    東松山の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
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    東松山の家
    アトリエのある家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンな 家
    アトリエのある家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンデザインの 書斎
    アトリエのある家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンデザインの 書斎
    +5
    アトリエのある家
    経堂の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンな 家
    経堂の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンデザインの リビング
    経堂の家, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
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    経堂の家
    大府の二世帯住宅, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] オリジナルな 家
    大府の二世帯住宅, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] オリジナルデザインの リビング
    大府の二世帯住宅, 株式会社FAR EAST [ファーイースト] 株式会社FAR EAST [ファーイースト] オリジナルな 家
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    大府の二世帯住宅
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    FAR EAST [ファーイースト]は、世界の'東の端'すなわち'日本'を意味します。 この小さな国である日本から、建築・デザインという行為を通して 何かを世界に発信したい、という少し大きなメッセージを込めています。

    FAR EAST Co.,Ltd.－ARCHITECTURE & PLANNING－
    名称　　　 株式会社FAR EAST [ファーイースト]

    所在地　　東京都渋谷区代官山町11-13-4A

    TEL　03-6313-6765     FAX03-6313-6765

    一級建築士事務所　東京都知事登録　第55182号

    矢野雅稔
    Yano Masatoshi 代表取締役,一級建築士

     1967年　愛知県生まれ

    1988年　国立豊田工業高等専門学校建築学科卒業

    1992年　横浜国立大学建築学科卒業

    1994年　横浜国立大学大学院修士課程修了

    1994年～04　 栗生総合計画事務所勤務

    1997年　FAR EAST活動開始

    黒川浩之
    Kurokawa Hiroyuki 代表取締役,一級建築士

    1968年　東京都生まれ

    1992年　横浜国立大学建築学科卒業

    1993年　FAR EAST活動開始

    1994年　横浜国立大学大学院修士課程修了

    1994年～97　 シー・ピー・ジャム勤務

    小沢数晃
    Ozawa Kazuaki 代表取締役,一級建築士

    1968年　福井県生まれ

    1992年　横浜国立大学建築学科卒業

    1992年～00　 中村勉総合計画事務所勤務

    1993年　FAR EASTの活動開始

    2003年～　ものつくり大学非常勤講師

    提供サービス
    建築・インテリアデザインの設計・監理、プロダクトデザイン
    営業エリア
    関東を中心に日本全国 と 東京都
    受賞歴
    • 2000年　群馬県中里村新庁舎設計プロポーザルコンペ入選
    • 2006年　第13回 空間デザインコンペティション入選
    住所
    渋谷区代官山町11-13-4A
    150-0034 東京都
    日本
    +81-363136765 archi-fareast.jp

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