素敵な和モダンな家10選

和モダンな家の外観はやはり魅力的です。和モダンな家の外観には、日本らしさと欧米スタイルを併せ持ち、古き良き日本の伝統美と現代の建築技術がコラボレーションしたデザインは、温もりがありながら静けさや爽やかさをも追求した素敵なデザインが多く見られます。今回は、そんな素敵和モダンな家の外観を10軒ほどご紹介致します。

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