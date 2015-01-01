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T&#39;s Garden Square Co.,Ltd.
ランドスケープデザイナー in aichi
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    • プロフィール画像, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd.
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    野点のできる庭, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. 日本家屋・アジアの家
    野点のできる庭, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. 日本家屋・アジアの家
    野点のできる庭, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. バルコニー＆ベランダ＆テラスアクセサリー＆デコレーション
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    野点のできる庭
    程々の外構。, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. モダンな 家 木 緑
    程々の外構。, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. モダンな 家 木
    程々の外構。, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. 日本家屋・アジアの家 石 木目調
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    程々の外構。
    RHS-Chelsea-Flower-Show-2015-Fresh-Garden, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. 商業空間
    RHS-Chelsea-Flower-Show-2015-Fresh-Garden, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. 商業空間
    RHS-Chelsea-Flower-Show-2015-Fresh-Garden, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. 商業空間
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    RHS-Chelsea-Flower-Show-2015-Fresh-Garden
    花畑の庭。あこがれのプランツガーデン｜三井ホーム外構, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd.
    花畑の庭。あこがれのプランツガーデン｜三井ホーム外構, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd.
    花畑の庭。あこがれのプランツガーデン｜三井ホーム外構, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. オリジナルな 庭
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    花畑の庭。あこがれのプランツガーデン｜三井ホーム外構
    ベランダガーデンを庭に・・。｜メンテフリーのウッドデッキの庭, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd.
    ベランダガーデンを庭に・・。｜メンテフリーのウッドデッキの庭, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd. アジア風 庭
    ベランダガーデンを庭に・・。｜メンテフリーのウッドデッキの庭, T's Garden Square Co.,Ltd. T's Garden Square Co.,Ltd.
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    ベランダガーデンを庭に・・。｜メンテフリーのウッドデッキの庭
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    愛知県の緑あふれる庭・外構デザインのことなら春日井市のティーズガーデンスクエアにご相談ください。多種多様の雑木や植物で洋風でも和風でもない美しく年を取る懐かしい庭をデザインいたします。

    提供サービス
    • Fuminari Todaka is a gardener who works as a 'green evangelist' with a passionate sense that it is his mission to spread the wonder of green plants to every home. He has experience using a variety of trees
    • and a good command of the use of many kinds of plants
    • to achieve his goal of a complete garden scene. He has produced a show gardens which are expressions of love
    • hope
    • and courage.
    営業エリア
    AICHI　JAPAN, UK, と あい
    受賞歴
    • 落合公園フォーリー周辺築造工事
    • 落合公園中之島築造工事
    • 三重県安濃中央総合公園築造工事
    • ２００６年　第１回オンリーワン施工例コンテスト最優秀賞「ぶどうの庭」
    • ２００８年　チェルシーフラワーショーゴールドメダル「緑の扉」
    • ２０１０年　幕張ガーデンエキスポ「魁」
    • ２０１１年　春日井市緑と花のフェスティバル「流翔光風・・・pray for japan」
    • ２０１２年　ガーデニングワールドカップゴールドメダル受賞「輝望の庭」
    • ２０１４年　第５回タカショー光の施工例コンテスト準グランプリ「風そよぐ景」
    • ２０１４年　第８回幕張国際ガーデンEXPO「気流の庭」
    • ２０１５年　チェルシーフラワーショーシルバーメダル「HOME　personal universe」
    • 全て見る 11 賞
    住所
    8-2968-1shinogi-chou kasugai,
    Post code 4860851 aichi
    日本
    +81-568821750 www.ts-niwa.com
    法的所有権

    1級造園施工管理技士

    1級土木施工管理技士

    RHS英国王立園芸協会会員

    タカショーライティングマイスター

    農薬管理指導士

    レビュー

    田野岡　美枝
    愛知でエクステリア・お庭の施工を頼んだところ、対応がすごく良く、家族みんなで大満足でした！ またお庭のお手入れの際も是非お願いしたいと思います。　ありがとうございました。
    ほぼ 7 年前
    プロジェクト日程: ７月 2015
    編集
    A-ki on
    5 秒以上前
    春日井市のちづるん
    めちゃ外観ステキです！
    約 4 年前
    4件、全てのレビューを見る

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