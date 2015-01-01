「水のある庭」を作るにはどうすればいい？

夏に蒸し暑い日本では水は「涼しさ」を感じられるものとして大事にされてきました。涼しさを演出する水は庭にとって欠かせないものです。また、日本だけでなく外国の庭にも噴水や池など、水は庭を演出するものとして様々な形で使われています。世界共通のこととして、人は水を見ると気持ちが落ち着くのかもしれません。そんな癒しの空間作りに欠かせない水。早速庭に取り入れてみたいですよね。将来の庭づくりの計画中の人もすでに庭がある人も、ここのアイディアを元に参考にしてみてください。

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