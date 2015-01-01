愛知県の緑あふれる庭・外構デザインのことなら春日井市のティーズガーデンスクエアにご相談ください。多種多様の雑木や植物で洋風でも和風でもない美しく年を取る懐かしい庭をデザインいたします。
- 提供サービス
- Fuminari Todaka is a gardener who works as a 'green evangelist' with a passionate sense that it is his mission to spread the wonder of green plants to every home. He has experience using a variety of trees
- and a good command of the use of many kinds of plants
- to achieve his goal of a complete garden scene. He has produced a show gardens which are expressions of love
- hope
- and courage.
- 営業エリア
- AICHI JAPAN, UK, と あい
- 受賞歴
- 落合公園フォーリー周辺築造工事
- 落合公園中之島築造工事
- 三重県安濃中央総合公園築造工事
- ２００６年 第１回オンリーワン施工例コンテスト最優秀賞「ぶどうの庭」
- ２００８年 チェルシーフラワーショーゴールドメダル「緑の扉」
- ２０１０年 幕張ガーデンエキスポ「魁」
- ２０１１年 春日井市緑と花のフェスティバル「流翔光風・・・pray for japan」
- ２０１２年 ガーデニングワールドカップゴールドメダル受賞「輝望の庭」
- ２０１４年 第５回タカショー光の施工例コンテスト準グランプリ「風そよぐ景」
- ２０１４年 第８回幕張国際ガーデンEXPO「気流の庭」
- ２０１５年 チェルシーフラワーショーシルバーメダル「HOME personal universe」
- 全て見る 11 賞
- 住所
-
8-2968-1shinogi-chou kasugai,
Post code 4860851 aichi
日本
+81-568821750 www.ts-niwa.com
1級造園施工管理技士
1級土木施工管理技士
RHS英国王立園芸協会会員
タカショーライティングマイスター
農薬管理指導士