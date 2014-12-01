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有限会社角倉剛建築設計事務所
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  • プレミアム
    • 小さなブロックを繋げた木造３階建て住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 灰色
    小さなブロックを繋げた木造３階建て住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 灰色
    小さなブロックを繋げた木造３階建て住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 灰色
    +21
    小さなブロックを繋げた木造３階建て住宅
    うなぎの寝床の多世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 灰色
    うなぎの寝床の多世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 灰色
    うなぎの寝床の多世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 木 木目調
    +16
    うなぎの寝床の多世帯住宅
    階で別れた玄関共用の二世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンな 家 金属 黒色
    階で別れた玄関共用の二世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 階段 金属 黒色
    階で別れた玄関共用の二世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 階段 金属 黒色
    +12
    階で別れた玄関共用の二世帯住宅
    交差点に対して坪庭を持った角地の家, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 白色
    交差点に対して坪庭を持った角地の家, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンな 家
    交差点に対して坪庭を持った角地の家, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 木 木目調
    +13
    交差点に対して坪庭を持った角地の家
    平屋と二階建てが土間で繋がる二世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンな 家 金属 黒色
    平屋と二階建てが土間で繋がる二世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンな 家 金属 白色
    平屋と二階建てが土間で繋がる二世帯住宅, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 モダンな 家 金属 黒色
    +26
    平屋と二階建てが土間で繋がる二世帯住宅
    建物と庭の計画, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 金属 黒色
    建物と庭の計画, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 金属 黒色
    建物と庭の計画, 有限会社角倉剛建築設計事務所 有限会社角倉剛建築設計事務所 一戸建て住宅 金属 黒色
    +26
    建物と庭の計画
    全て見る 13 プロジェクト

    個人住宅から、美術館、福祉施設など多用な設計を行ってきた設計事務所です。個人住宅では比較的狭小地での設計の実績が多いです。
    1966年　大阪生まれ  
    1990年　東京大学建築学科卒業 
    1992年　同大学工学系大学院建築学科専攻修士過程修了(香山研究室) 
    1992年～日本設計に勤務 
    1994年～アプル総合計画事務所に勤務 
    1999年～「宮本三郎美術館(仮称)建設提案競技」最優秀案　THT Architects.Inc設立
    2005年～角倉剛建築設計事務所を設立    
    2003年～東京電機大学非常勤講師  
    〈著書〉アメリカのアトリウム（共著　丸善株式会社）

    営業エリア
    東京都
    受賞歴
    • 2000年　第７回石川県景観大賞
    • 2000年　第22回石川県建築賞(石川県県知事賞)
    • 2001年　第3回こまつまちなみ景観賞
    • 2001年　第12回北陸建築文化賞
    • 2003年　第43回建築業協会賞(ＢＣＳ賞)
    • 2003年　2003ぐんまの家　群馬県ゆとりある住生活推進協議会長賞
    • 2004年　第9回たかさき都市景観賞
    • 2008年　第21回千葉市優秀建築賞
    • 2017年　第61回神奈川建築コンクール優秀賞受賞
    • 全て見る 9 賞
    住所
    渋谷区代々木4-19-14　ニューハイツ切り通し301号
    1510053 東京都
    日本
    +81-353048848 www.smkr.jp

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