個人住宅から、美術館、福祉施設など多用な設計を行ってきた設計事務所です。個人住宅では比較的狭小地での設計の実績が多いです。
1966年 大阪生まれ
1990年 東京大学建築学科卒業
1992年 同大学工学系大学院建築学科専攻修士過程修了(香山研究室)
1992年～日本設計に勤務
1994年～アプル総合計画事務所に勤務
1999年～「宮本三郎美術館(仮称)建設提案競技」最優秀案 THT Architects.Inc設立
2005年～角倉剛建築設計事務所を設立
2003年～東京電機大学非常勤講師
〈著書〉アメリカのアトリウム（共著 丸善株式会社）
- 営業エリア
- 東京都
- 受賞歴
- 2000年 第７回石川県景観大賞
- 2000年 第22回石川県建築賞(石川県県知事賞)
- 2001年 第3回こまつまちなみ景観賞
- 2001年 第12回北陸建築文化賞
- 2003年 第43回建築業協会賞(ＢＣＳ賞)
- 2003年 2003ぐんまの家 群馬県ゆとりある住生活推進協議会長賞
- 2004年 第9回たかさき都市景観賞
- 2008年 第21回千葉市優秀建築賞
- 2017年 第61回神奈川建築コンクール優秀賞受賞
- 全て見る 9 賞
- 住所
-
渋谷区代々木4-19-14 ニューハイツ切り通し301号
1510053 東京都
日本
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