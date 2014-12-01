折り下げ天井と折り上げ天井でつくるおしゃれな住まい15選

あなたは「折り下げ天井」と「折り上げ天井」という言葉を聞いたことはありますか？「折り下げ天井」は天井の一部が下げられたデザインです。一方、「折り上げ天井」は天井の一部が上げられたデザインを指します。実は、この天井デザインの選び方次第で、空間がガラリと印象的に変わります。今回は、この「折り下げ天井」と「折り上げ天井」のメリットを上手く取り入れたお洒落な住まいを紹介していきます。

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