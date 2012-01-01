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藤原・室　建築設計事務所
建築家 in 大阪
概要 50プロジェクト (50) 0アイディアブック (0)
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新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 鉄の茶室, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 ドア
    鉄の茶室, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンデザインの 多目的室
    鉄の茶室, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンデザインの 多目的室
    +8
    鉄の茶室
    箱が連なり積み重なる美容室兼住宅, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家
    箱が連なり積み重なる美容室兼住宅, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家
    箱が連なり積み重なる美容室兼住宅, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家
    +11
    箱が連なり積み重なる美容室兼住宅
    中庭を作るマンションリノベーション, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    中庭を作るマンションリノベーション, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンスタイルの寝室
    中庭を作るマンションリノベーション, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンスタイルの寝室
    +10
    中庭を作るマンションリノベーション
    リゾートを感じる光こぼれる家 / House in Ishikiri, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所
    リゾートを感じる光こぼれる家 / House in Ishikiri, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 階段
    リゾートを感じる光こぼれる家 / House in Ishikiri, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 階段
    +20
    リゾートを感じる光こぼれる家 / House in Ishikiri
    光の降る平屋 / House in Sakai, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家 ベージュ
    光の降る平屋 / House in Sakai, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家 ベージュ
    光の降る平屋 / House in Sakai, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンデザインの リビング 白色
    +12
    光の降る平屋 / House in Sakai
    光のスリットが抜けるガレージハウス（香川県高松市）/House In Takamatsu, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンデザインの リビング 鉄筋コンクリート 白色
    光のスリットが抜けるガレージハウス（香川県高松市）/House In Takamatsu, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家 鉄筋コンクリート 白色
    光のスリットが抜けるガレージハウス（香川県高松市）/House In Takamatsu, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 モダンな 家 コンクリート 白色
    +21
    光のスリットが抜けるガレージハウス（香川県高松市）/House In Takamatsu
    全て見る 50 プロジェクト

    藤原・室 建築設計事務所は、使う人たちの思いとその場所の特性が共鳴しあう、一点もののデザインを探り出し、

    想像し、提案し続けて200件超。


    建築は本来、自然、色彩、素材、形、季節、人々、使い方などによって様々に変わりゆく、表情豊かなものです。

    ひとつひとつ丁寧に対話や検討を積み重ねることで、

    次第にその人、その場所に合う、想像以上のものが建ち上がっていくように、

    建築哲学として追求しています。


    日々に豊かさを感じる住まいを、一緒に考えましょう。

    住宅、セカンドハウス、店舗、オフィスなど手掛けています。


    事務所にはギャラリーがあり、模型やパネルを展示しています。

    相談や事務所ギャラリーの見学は無料ですのでお気軽にお声がけください。


    ブログ　https://aplan.jp/blog/

    インスタグラム　https://www.instagram.com/fujiwaramuroarchitects/


    【事務所プロフィール】


    当設計事務所は、大学で同級生だった、藤原慎太郎と室喜夫が、2002年に設立しました。

    当事務所に興味をもっていただき、具体的に家作りを進めたい方、実際に土地からの家づくりをお考えの場合は、

    まずは、ご連絡頂き、私たちに相談してもらえるとうれしいです。


    藤原　慎太郎 | Shintaro Fujiwara


    略歴：

    1974年　大阪生まれ

    1997年　近畿大学理工学部建築学科卒業

    1999年　近畿大学大学院工学科建築科卒業

    2002年　藤原・室　建築設計事務所設立

    2020年　近畿大学建築学部非常勤講師


    建築家を目指した理由：子供のころから様々な建築に触れ、内部空間の面白さに興味があったから。


    室　喜夫 | Yoshio Muro


    略歴：

    1974年　愛知県名古屋生まれ

    1999年　近畿大学理工学部建築学科卒業

    2002年　藤原・室　建築設計事務所設立

    2020年　近畿大学建築学部非常勤講師


    建築家を目指した理由：ゆっくりとくつろげる空間、穏やかな空間というものが学生時代から好きだったから。


    We focus on designing small homes with great views .


    Shintaro Fujiwara , Yoshio Muro


    提供サービス
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    営業エリア
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    • 奈良県全域、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町、大淀町、香芝市、橿原市、葛城市、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、奈良市、野迫川村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町
    受賞歴
    • 2019年 第32回　World Architecture Community WAアワード名誉会員賞
    • 2019年 THE ABB LEAF Awards 2019　ヨーロッパ主要建築家フォーラム 個人住宅部門最優秀賞
    • 2017年　ひろしま住まいづくりコンクール2016　新築部門優秀賞
    • 2015年　日本建築家協会優秀建築選100選2014年　第2回家づくり大賞　エコロジー賞
    • 2014年　第2回家づくり大賞　審査員特別賞
    • 2014年　住まいの環境デザイン・アワード2014　大阪ガス特別賞（主催：大阪ガス）
    • その他、グッドデザイン賞など多数の受賞歴有
    • 全て見る 8 賞
    住所
    大阪市天王寺区空堀町7-4
    543-0012 大阪
    日本
    +81-667615577 aplan.jp

    レビュー

    WORK GO WORK GO
    豊岡から三田までの打ち合わせの為通うのは大変でしたが、出来上がっていく家を見ながら、夢が現実に、形になっていくのが本当に嬉しかったです。 住み心地は…最高です。 予算の関係で、妥協も沢山あったのですが、それでも至る所に藤原さん室さんのアイデアがいっぱい詰まった、本当に素敵な家に大満足です。 一番のお気に入りは、やっぱり大開口の南の窓です。 そこから見える景色は、いつも心を和ませてくれます。 収納も、ＰＣスペースも、キッチンも、床も壁も、全て私達の希望を聞いて頂き、そして、何と言っても、それら全てを少ない予算で叶えて頂いたこと、本当に感謝しています。 これから先、この家で暮らせる喜びでいっぱいです。 本当にありがとうございました。
    9 ヵ月前
    プロジェクト日程: ４月 2018
    編集
    noriko sakai noriko sakai
    お礼を申し上げるのがすっかり遅くなってしまいましたが、 美味しいお菓子を頂きありがとうございました。 ほとんど私が食べました(笑) 緊張の写真撮影を終えて、ちょっと片付けのテンポが遅くなりがちになっていますが、 ちょこちょこお友達を読んで気を引き締めています。 そして”楽しそうなお家じゃねー!”という私のねらったフレーズを言ってもらい、 ニンマリしています。 寒がり夫婦がこの冬どのように越して行くか考えるのも楽しみですし、 先生に庭の課題を告げられたので(笑)外周りの妄想もまた広げています。 次来ていただいた時に”いい感じになったねー！”と思ってもらえるように、 毎日楽しみながら生活していこうと思っています。 本当にいろいろとありがとうございました。 そして今後ともよろしくお願い申し上げます。
    9 ヵ月前
    プロジェクト日程: ３月 2016
    編集
    sawa sawa sawa sawa
    建築中は前面の大きなクスノキのことばかりイメージしてましたが、神社の樹が紅葉する樹だったり、綺麗な実をつけたり花を咲かせたりという感じで去年は気付かなかった風景を季節毎に楽しませてくれています。 リビングやデッキからの眺望しかり、変化のある（ありすぎる！？）空間しかり、ガレージしかり、自宅で過ごす時間を本当に楽しませていただいております。 改めて本当に藤原・室先生に頼んで良かったと感謝しております。 ちなみにリビングのデッキは、もっかＩＫＥＡの生クリスマスツリーのステージとなっており子供達もとても喜んでおります。 家が竣工してから二度目のＧＷでしたが、昨年は目の前の大クスノキの新緑が思いのほか進まず、せっかく好天に恵まれながらも撮影を延期するといったようなことでしたが、今年は他の神社の各種の樹を含め新緑全開でした。 キッチン、ダイニング、リビングからの眺めは新緑の寄植えのようで、屋上デッキからの眺めはまさに大迫力のクスノキに圧倒され、ついつい「いやぁ～ええやぁ～」と口をついて出てしまうような感じです。 本当にこの土地にベストマッチな家を設計いただきありがとうございます。感謝感謝です。 これから一番手前の針葉樹が葉の生え変わりの時期を迎えますので、更に今後が楽しみです。
    9 ヵ月前
    プロジェクト日程: １１月 2016
    編集
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