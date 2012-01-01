藤原・室 建築設計事務所は、使う人たちの思いとその場所の特性が共鳴しあう、一点もののデザインを探り出し、
想像し、提案し続けて200件超。
建築は本来、自然、色彩、素材、形、季節、人々、使い方などによって様々に変わりゆく、表情豊かなものです。
ひとつひとつ丁寧に対話や検討を積み重ねることで、
次第にその人、その場所に合う、想像以上のものが建ち上がっていくように、
建築哲学として追求しています。
日々に豊かさを感じる住まいを、一緒に考えましょう。
住宅、セカンドハウス、店舗、オフィスなど手掛けています。
事務所にはギャラリーがあり、模型やパネルを展示しています。
相談や事務所ギャラリーの見学は無料ですのでお気軽にお声がけください。
ブログ https://aplan.jp/blog/
インスタグラム https://www.instagram.com/fujiwaramuroarchitects/
【事務所プロフィール】
当設計事務所は、大学で同級生だった、藤原慎太郎と室喜夫が、2002年に設立しました。
当事務所に興味をもっていただき、具体的に家作りを進めたい方、実際に土地からの家づくりをお考えの場合は、
まずは、ご連絡頂き、私たちに相談してもらえるとうれしいです。
藤原 慎太郎 | Shintaro Fujiwara
略歴：
1974年 大阪生まれ
1997年 近畿大学理工学部建築学科卒業
1999年 近畿大学大学院工学科建築科卒業
2002年 藤原・室 建築設計事務所設立
2020年 近畿大学建築学部非常勤講師
建築家を目指した理由：子供のころから様々な建築に触れ、内部空間の面白さに興味があったから。
室 喜夫 | Yoshio Muro
略歴：
1974年 愛知県名古屋生まれ
1999年 近畿大学理工学部建築学科卒業
2002年 藤原・室 建築設計事務所設立
2020年 近畿大学建築学部非常勤講師
建築家を目指した理由：ゆっくりとくつろげる空間、穏やかな空間というものが学生時代から好きだったから。
We focus on designing small homes with great views .
Shintaro Fujiwara , Yoshio Muro
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- 受賞歴
- 2019年 第32回 World Architecture Community WAアワード名誉会員賞
- 2019年 THE ABB LEAF Awards 2019 ヨーロッパ主要建築家フォーラム 個人住宅部門最優秀賞
- 2017年 ひろしま住まいづくりコンクール2016 新築部門優秀賞
- 2015年 日本建築家協会優秀建築選100選2014年 第2回家づくり大賞 エコロジー賞
- 2014年 第2回家づくり大賞 審査員特別賞
- 2014年 住まいの環境デザイン・アワード2014 大阪ガス特別賞（主催：大阪ガス）
- その他、グッドデザイン賞など多数の受賞歴有
- 全て見る 8 賞
- 住所
-
大阪市天王寺区空堀町7-4
543-0012 大阪
日本
+81-667615577 aplan.jp