藤原・室 建築設計事務所は、使う人たちの思いとその場所の特性が共鳴しあう、一点もののデザインを探り出し、

想像し、提案し続けて200件超。





建築は本来、自然、色彩、素材、形、季節、人々、使い方などによって様々に変わりゆく、表情豊かなものです。

ひとつひとつ丁寧に対話や検討を積み重ねることで、

次第にその人、その場所に合う、想像以上のものが建ち上がっていくように、

建築哲学として追求しています。





日々に豊かさを感じる住まいを、一緒に考えましょう。

住宅、セカンドハウス、店舗、オフィスなど手掛けています。





事務所にはギャラリーがあり、模型やパネルを展示しています。

相談や事務所ギャラリーの見学は無料ですのでお気軽にお声がけください。





ブログ https://aplan.jp/blog/

インスタグラム https://www.instagram.com/fujiwaramuroarchitects/





【事務所プロフィール】





当設計事務所は、大学で同級生だった、藤原慎太郎と室喜夫が、2002年に設立しました。

当事務所に興味をもっていただき、具体的に家作りを進めたい方、実際に土地からの家づくりをお考えの場合は、

まずは、ご連絡頂き、私たちに相談してもらえるとうれしいです。





藤原 慎太郎 | Shintaro Fujiwara





略歴:

1974年 大阪生まれ

1997年 近畿大学理工学部建築学科卒業

1999年 近畿大学大学院工学科建築科卒業

2002年 藤原・室 建築設計事務所設立

2020年 近畿大学建築学部非常勤講師





建築家を目指した理由:子供のころから様々な建築に触れ、内部空間の面白さに興味があったから。





室 喜夫 | Yoshio Muro





略歴:

1974年 愛知県名古屋生まれ

1999年 近畿大学理工学部建築学科卒業

2002年 藤原・室 建築設計事務所設立

2020年 近畿大学建築学部非常勤講師





建築家を目指した理由:ゆっくりとくつろげる空間、穏やかな空間というものが学生時代から好きだったから。





We focus on designing small homes with great views .





Shintaro Fujiwara , Yoshio Muro