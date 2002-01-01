京都を拠点に日本各地また海外で活動する建築家の一級建築士事務所です。
1979年 兵庫県生まれ
2002年 京都大学工学部建築学科卒業
2004年 京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了
2004年-2016年 LEGORRETA
2016年- 川上聡建築設計事務所/SATOSHI KAWAKAMI ARCHITECTS
- 提供サービス
- 建築物（規模 用途 新築 改築等問わず）の設計、工事監理 インテリア、家具、照明、その他プロダクトのデザイン 展示空間、舞台デザイン、イベントスペースなどの仮設空間 都市計画、ランドスケープデザイン 上記に関わる調査研究、コンサルティング、企画、メンテナンス、及びその他一切の付帯業務
- 営業エリア
- 日本、京都府京都市
- 受賞歴
- 2002年 京都大学卒業設計優秀賞
- 2002年 日本建築学会近畿支部卒業設計コンクール入賞
- 2003年 ユニオンドアハンドルコンペティション入選
- 2017年 藤井厚ニ賞ファイナリスト (現地審査作品)
- 2018年 グッドデザイン賞
- 2019年 LOCAL REPUBLIC AWARD 審査員特別賞
- 住所
-
3-3-201
603-8158 日本、京都府京都市
日本
+81-753546175 satoshikawakami.com