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佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects
建築家 in 東京都
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    • 大妻女子大学加賀寮, 佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects 佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects モダンな 家
    大妻女子大学加賀寮, 佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects 佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects モダンな 家
    大妻女子大学加賀寮, 佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects 佐藤宏尚建築デザイン事務所｜SATOH Hirotaka Architects モダンな 家
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    大妻女子大学加賀寮

    建築家・佐藤宏尚率いる建築設計事務所。デザインによる高度な価値の創造を理念としています。プロダクトデザインから大規模建築まで、クライアントのベストパートナーとして、デザインを通じた価値の向上を行います。

    提供サービス
    世界中
    営業エリア
    Tokyo, 日本全国, と 東京都
    受賞歴
    • 2015 全国住宅産業協会・第5回優良事業表彰優良事業賞
    • 2014 Design for Asia Awards メリット賞
    • 2013 第20回 空間デザイン・コンペティション入選
    • 2013 全国住宅産業協会・第3回優良事業表彰優良事業賞
    • 2012 2012年度グッドデザイン賞
    • 2010 日本建築学会・北陸建築文化賞2009
    • 2010 ContractWorld.award 2010（ドイツ）新人賞
    • 2009 日本建築家協会・優秀建築選2009
    • 2009 JCDデザインアワード2009 入選
    • 2008 D&AD Award 2008（イギリス） Yellow Pencil（銀賞）
    • 2006 2006年度グッドデザイン賞
    • 2006 JCDデザインアワード2006 入選
    • 2005 2005年度グッドデザイン賞
    • 2004 住宅建築賞 : ルーバーの別荘
    • 全て見る 14 賞
    住所
    港区三田4-13-18 三田ヒルズ2F
    108-0073 東京都
    日本
    +81-354430595 synapse.co.jp

    レビュー

    橋本広治
    ほぼ 3 年前
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