建築家・佐藤宏尚率いる建築設計事務所。デザインによる高度な価値の創造を理念としています。プロダクトデザインから大規模建築まで、クライアントのベストパートナーとして、デザインを通じた価値の向上を行います。
- 提供サービス
- 世界中
- 営業エリア
- Tokyo, 日本全国, と 東京都
- 受賞歴
- 2015 全国住宅産業協会・第5回優良事業表彰優良事業賞
- 2014 Design for Asia Awards メリット賞
- 2013 第20回 空間デザイン・コンペティション入選
- 2013 全国住宅産業協会・第3回優良事業表彰優良事業賞
- 2012 2012年度グッドデザイン賞
- 2010 日本建築学会・北陸建築文化賞2009
- 2010 ContractWorld.award 2010（ドイツ）新人賞
- 2009 日本建築家協会・優秀建築選2009
- 2009 JCDデザインアワード2009 入選
- 2008 D&AD Award 2008（イギリス） Yellow Pencil（銀賞）
- 2006 2006年度グッドデザイン賞
- 2006 JCDデザインアワード2006 入選
- 2005 2005年度グッドデザイン賞
- 2004 住宅建築賞 : ルーバーの別荘
- 全て見る 14 賞
- 住所
-
港区三田4-13-18 三田ヒルズ2F
108-0073 東京都
日本
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