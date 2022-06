何もないのに何かある、何かできそうとついつい考え始めてしまうような場所のイメージ。​土地に限らず、もの、ことすべてにおいて様々なアキチを発見していきたいと思います。Japanese word for “vacant land” - the image of “void” that could be the beginning toward the feeling of what we can do something.