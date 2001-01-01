代表者略歴
田村孝典
1958 鹿児島県生まれ。
1980 九州芸術工科大学環境設計学科卒業
1987 アトリエ環設立。
1999～2001 鹿児島大学非常勤講師
2005～2007 鹿児島大学非常勤講師
- 提供サービス
- 建物の設計・監理
- 営業エリア
- 限定しません
- 受賞歴
- 1992 日本建築学会「1991作品選集」選考／玉里病院
- 1995 ｲﾝﾃﾘｱ産業協会主催「住まいのｲﾝﾃﾘｱｺ-ﾃﾞｨﾈ-ｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ95」通産大臣賞／田中邸
- 2000 第６回鹿児島市建築文化賞／ｅ－ｔｅｒｒａｃｅ
- 2002 第７回鹿児島市建築文化賞／かねこクリニック
- 2002 日本建築学会「2002作品選集」選考／ｅ－ｔｅｒｒａｃｅ ，かねこクリニック
- 2004 第８回鹿児島市建築文化賞／ＵＳＫ ＢＵＩＬＤＩＮＧ
- 2008 第１０回鹿児島市建築文化賞／稲森内科消化器科
- 住所
-
鹿児島市錦江台1-54-3
891-0145 鹿児島県
日本
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