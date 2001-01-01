ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
アトリエ環 建築設計事務所
建築家 in 鹿児島県
概要 21プロジェクト (21) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 霧島の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    霧島の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    霧島の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    +16
    霧島の住宅
    国分中央の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    国分中央の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    国分中央の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    +16
    国分中央の住宅
    吉野町の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    吉野町の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    吉野町の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 階段
    +13
    吉野町の住宅
    伊集院の住宅 II, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    伊集院の住宅 II, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    伊集院の住宅 II, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    +7
    伊集院の住宅 II
    薩摩川内の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    薩摩川内の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    薩摩川内の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    +16
    薩摩川内の住宅
    伊集院の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    伊集院の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    伊集院の住宅, アトリエ環 建築設計事務所 アトリエ環 建築設計事務所 モダンな 家
    +22
    伊集院の住宅
    全て見る 21 プロジェクト

    代表者略歴

    田村孝典

    1958 鹿児島県生まれ。

    1980 九州芸術工科大学環境設計学科卒業

    1987 アトリエ環設立。

    1999～2001 鹿児島大学非常勤講師

    2005～2007 鹿児島大学非常勤講師

    提供サービス
    建物の設計・監理
    営業エリア
    限定しません
    受賞歴
    • 1992 日本建築学会「1991作品選集」選考／玉里病院
    • 1995 ｲﾝﾃﾘｱ産業協会主催「住まいのｲﾝﾃﾘｱｺ-ﾃﾞｨﾈ-ｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ95」通産大臣賞／田中邸
    • 2000 第６回鹿児島市建築文化賞／ｅ－ｔｅｒｒａｃｅ
    • 2002 第７回鹿児島市建築文化賞／かねこクリニック
    • 2002 日本建築学会「2002作品選集」選考／ｅ－ｔｅｒｒａｃｅ ，かねこクリニック
    • 2004 第８回鹿児島市建築文化賞／ＵＳＫ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ
    • 2008 第１０回鹿児島市建築文化賞／稲森内科消化器科
    住所
    鹿児島市錦江台1-54-3
    891-0145 鹿児島県
    日本
    +81-992622003 atelier-kan.com
    法的所有権

    © AtelierKAN CO., LTD. All right reserved.

    掲載された特集記事

      Add SEO element