鉄骨造のメリット・デメリットと耐震・耐火性

鉄骨造とは住まいの構造として選ばれることが木造や鉄筋コンクリート造に比べて少ないようですが、そもそも鉄骨造とはどのような魅力があるのかあまり広く認識されていないことが理由の１つかもしれません。そこで今回は、鉄骨造とは何かについて知ってもらうために、そのメリット・デメリットについて紹介していきながら、鉄骨構造の耐震性と耐火性といった性能面についても詳しく見ていきたいと思います。

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