Spell Design Worksは香川県を拠点に建物のデザインを中心とした、いろんな活動をしています。
□主な業務
・建築の企画、設計、デザイン（建築に関わる様々な業務を行っています）
・小規模物件の施工
□代表：カワニシノリユキ
・１級建築士 登録番号 第333721号
□所属
・香川県立体育館 保存の会 代表
・穴吹デザインカレッジ 非常勤講師
・香川県建築士会会員
・DOCOMOMO JAPAN 国内会員
□経歴
1978 香川県生まれ
1997 香川中央高校卒業
1997-98 大阪芸術大学 芸術学部 デザイン学科
1998-01 大阪芸術大学 芸術学部 建築学科
2001-03 大阪芸術大学 芸術学部 建築学科 副手
2003-05 ARC UNIT STUDIO（1級建築士事務所）
2005-07 地元建設会社
2008- Spell Design Works 設立
- 提供サービス
- 建築物の企画、設計、デザイン、小規模施工
- 営業エリア
- 国内、主に中国四国地域, 香川県, と 高松市
- 受賞歴
- 卒業制作 学科賞、審査員特別賞
- 「4.5×4.5×4.5の家」 社会人・大学院生の部 佳作
- 平成20年度香川県建築士会建築設計競技 銀賞
- 平成22年度建築作品 作品賞 高松支部
- 平成24年度香川県建築士会建築設計競技 銅賞
- 住所
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香川県高松市西ハゼ町59-1
761-8053 高松市
日本
+81-9047817220 www.spelldesign.net