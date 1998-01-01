異素材を使ったファサード5選 – 魅せる素材の使い方！

ファサードの素材は家の印象を決めるポイントです。サイディング、石、木、コンクリートなどたくさんの素材によって質感や印象はがらりと変わります。コスト上の理由からサイディングの傾向も多い現代ですが、存在感を高めるには本物の素材を使うのが個性あるファサードを作るポイントになります。今回ご紹介するのは、素材の中でも複数の異なるものを使った、異素材を組み合わせたファサードのデザイン5選です。一見相反する素材を使い、”魅せる”個性のあるファサードを見てみましょう！

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