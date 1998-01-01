ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
Spell Design Works
建築家 in 高松市
概要 1プロジェクト (1) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • コトワリノイエ, Spell Design Works Spell Design Works ミニマルな 家
    コトワリノイエ, Spell Design Works Spell Design Works ミニマルな 家
    コトワリノイエ, Spell Design Works Spell Design Works ミニマルな 家
    +11
    コトワリノイエ

    Spell Design Worksは香川県を拠点に建物のデザインを中心とした、いろんな活動をしています。

    □主な業務

    ・建築の企画、設計、デザイン（建築に関わる様々な業務を行っています）

    ・小規模物件の施工

    □代表：カワニシノリユキ

    ・１級建築士　登録番号　第333721号

    □所属

    ・香川県立体育館 保存の会 代表

    ・穴吹デザインカレッジ 非常勤講師

    ・香川県建築士会会員

    ・DOCOMOMO JAPAN 国内会員

    □経歴

    1978     　香川県生まれ

    1997     　香川中央高校卒業

    1997-98　大阪芸術大学　芸術学部　デザイン学科

    1998-01　大阪芸術大学　芸術学部　建築学科

    2001-03　大阪芸術大学　芸術学部　建築学科　副手

    2003-05　ARC UNIT STUDIO（1級建築士事務所）

    2005-07　地元建設会社

    2008-    　Spell Design Works 設立

    提供サービス
    建築物の企画、設計、デザイン、小規模施工
    営業エリア
    国内、主に中国四国地域, 香川県, と 高松市
    受賞歴
    • 卒業制作　学科賞、審査員特別賞
    • 「4.5×4.5×4.5の家」　社会人・大学院生の部　佳作
    • 平成20年度香川県建築士会建築設計競技　銀賞
    • 平成22年度建築作品 作品賞 高松支部
    • 平成24年度香川県建築士会建築設計競技　銅賞
    住所
    香川県高松市西ハゼ町59-1
    761-8053 高松市
    日本
    +81-9047817220 www.spelldesign.net

    掲載された特集記事

      Add SEO element