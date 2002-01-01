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富田健太郎建築設計事務所
建築家 in 神奈川県
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  • プレミアム
    • Sunset House, 富田健太郎建築設計事務所 富田健太郎建築設計事務所 ミニマルな 家 白色
    Sunset House, 富田健太郎建築設計事務所 富田健太郎建築設計事務所 ミニマルデザインの リビング 木 木目調
    Sunset House, 富田健太郎建築設計事務所 富田健太郎建築設計事務所 ミニマルデザインの リビング 木 木目調
    +3
    Sunset House

    コミュニケーションを大切にし、様々なパラメーターを見つけ出すなかで豊かな生活ができる空間造りを提案していきたいと考えています。

    業務内容

    建築設計・監理業務その他付随業務

    リフォーム設計・監理業務

    リノベーション設計・監理業務

    家具設計業務

    デザイン業務全般

    経歴

    1979　　　　神奈川県生まれ

    2002　　　　神奈川大学工学部建築学科卒業

    2003　　　　有限会社建築設計スピードスタジオ［西田司（OnDesign)+保坂猛（保坂猛建築都市設計事務所）］

    2004　　　　神奈川大学工学研究科建築学専攻博士前期課程卒業（工学修士）

    2004-2006　株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所（外注社員）

    2006-2008　株式会社日本設計（外注社員）

    2008-2011　株式会社エバーグリーンホーム　

    2011-　　 　 富田健太郎建築設計事務所設立

    営業エリア
    日本全国 と 世界各国
    受賞歴
    • 2004年　3月　神奈川大学大学院卒業設計　奨励賞
    • 2013年 11月　商店建築主催　灰皿デザインコンペ　入賞
    • 2013年 12月　六本木商店街振興組合主催　六本木デザイナーズフラッグコンテスト2014　入選
    住所
    小田原市千代393
    2500215 神奈川県
    日本
    +81-9039644057 www.tomitakentarou.com

    掲載された特集記事

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