コミュニケーションを大切にし、様々なパラメーターを見つけ出すなかで豊かな生活ができる空間造りを提案していきたいと考えています。
業務内容
建築設計・監理業務その他付随業務
リフォーム設計・監理業務
リノベーション設計・監理業務
家具設計業務
デザイン業務全般
経歴
1979 神奈川県生まれ
2002 神奈川大学工学部建築学科卒業
2003 有限会社建築設計スピードスタジオ［西田司（OnDesign)+保坂猛（保坂猛建築都市設計事務所）］
2004 神奈川大学工学研究科建築学専攻博士前期課程卒業（工学修士）
2004-2006 株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所（外注社員）
2006-2008 株式会社日本設計（外注社員）
2008-2011 株式会社エバーグリーンホーム
2011- 富田健太郎建築設計事務所設立
- 営業エリア
- 日本全国 と 世界各国
- 受賞歴
- 2004年 3月 神奈川大学大学院卒業設計 奨励賞
- 2013年 11月 商店建築主催 灰皿デザインコンペ 入賞
- 2013年 12月 六本木商店街振興組合主催 六本木デザイナーズフラッグコンテスト2014 入選
- 住所
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小田原市千代393
2500215 神奈川県
日本
+81-9039644057 www.tomitakentarou.com