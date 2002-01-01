部屋の片付けで気持ちもリセットしよう

部屋の片付けが得意な人と苦手な人って、くっきりと分かれますよね。片付いていないと落ちつかないというタイプの方もいらっしゃいますが、忙しくて時間が無かったり、どう片付けてよいのかわからなかったり、ということも。断捨離という言葉がすっかり定着した今日、整った部屋づくりで気持ちまですっきりとしたいですね。今回は住空間それぞれの整え方のポイントに着目して考えていきましょう。

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