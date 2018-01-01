茨城県結城市を拠点とする建築設計事務所です。
事務所の名前のNIDOはスペイン語で動物の“巣（住処）”を意味します。
生き物たちは自然環境から身を守る為に、身の回りにある木や土を上手に使い自分たちの住まいを作っています。
私は住まいをつくるという素直で純粋な行為を大切にして行きたいと思い地域や風土に根ざした貴方だけの暮らしのカタチを提案しています。
無垢材や左官などの自然素材や、鉄やタイル、ガラスなど素材感のあるシンプルな空間づくりを心がけています。
是非お問い合わせ下さい。
ウェブサイト：nido-arch.com/
Facebook： https://www.facebook.com/nidoarch/
Instagram： https://www.instagram.com/nido0508/
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結城市結城183
3070001 日本、茨城県結城市
日本
+81-9043835303 nido-arch.com