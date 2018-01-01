家相のよい家づくり

家相は、風水同様に方位や九星気学で家の間取りや使用の吉凶を判断するものです。家相は風水と異なり、日本特有の気候風土や自然との調和を考えつくられてきた住まいの診断方法です。家相診断では風水とは少し異なる間取りや部屋ごとに良いとされる方位があります。今回は、そんな家相診断でみるよい家の間取りを紹介してきます。

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