インテリア照明は、黄色と白のどちらを選ぶべき？効果的な間接照明の10ポイント

おしゃれなインテリアづくりでよく言われるのは「部屋全体の雰囲気を決めるのは、照明」だと言われています。どんなに素敵なインテリアや家具を取り入れても、それを際立てる効果的な照明計画がなければ、無駄になってしまうことも。あなたの住まいは効果的にインテリア照明を取り入れているでしょうか？今回は、インテリア照明の中でも悩む光源の色について、効果的なインテリア照明の設置ポイントと共にご紹介していきます。

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