建築には開放する力があると考えています。
余白には、光や音や香りの感覚があり、
外部の変化は余白を通じ、その感覚を呼びさまします。
そして余白のある空間は、
心を開放へと導き、ゆとりを与えてくれます。
ゆたかな空間を生み出す方法として、
余白をデザインすることは重要だと考えています。
- 提供サービス
- 空間・インテリアに関する企画・デザイン・設計・監修 リノベーションに関する企画・設計・監理 家具プロダクトに関する企画・設計・監理
- 営業エリア
- 福岡県, 福岡市, と Fukuoka
- 受賞歴
- 2004 第13回BEST STORE OF THE YEAR入賞 「鈴懸大丸」
- 2006 日本建築家協会 優秀建築選 「久留米の家」
- 2008 グッドデザイン賞 入賞 「那珂川の家」
- 第2回建築九州賞 奨励作品 「那珂川の家」
- 福岡県美しいまちづくり建築賞 優秀賞 「那珂川の家」
- 2009 日本建築家協会 優秀建築選 「那珂川の家」
- 第3回建築九州賞
- 奨励作品 「久留米の家、THE HOUSE OF MOLS」
- 2010 日本建築家協会 優秀建築選 「MT house」
- 第4回建築九州賞 奨励作品 「七隈の家」
- 第21回TH大賞 新築部門 大賞 「小石原の家」
- 2011 福岡県美しいまちづくり建築賞 奨励賞 「小石原の家」
- 2012 第1回リネアタラーラオーダーキッチングランプリ 特別賞 「中城の家」
- 2013 第7回建築九州賞 JIA特別賞 「清田の家」
- 2013 第7回建築九州賞 奨励作品 「中城の家」
- 2015 日本建築家協会 優秀建築選 「松島の家」
- 全て見る 16 賞
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4-5-31Shiobaru Minami-ku Fukuoka
815-0032 Fukuoka
日本
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