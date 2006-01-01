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森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office
建築家 in Fukuoka
概要 24プロジェクト (24) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • 松島の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家 コンクリート 白色
    松島の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家 コンクリート 白色
    松島の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家 コンクリート 白色
    +9
    松島の家
    清田の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    清田の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    清田の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンデザインの リビング
    +7
    清田の家
    中城の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office ミニマルな 家 コンクリート 白色
    中城の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    中城の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    +9
    中城の家
    KS-house, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    KS-house, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    KS-house, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンデザインの リビング
    +9
    KS-house
    801, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンデザインの リビング
    801, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンスタイルの寝室
    801
    小笹の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    小笹の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    小笹の家, 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office 森裕建築設計事務所 / Mori Architect Office モダンな 家
    +8
    小笹の家
    全て見る 24 プロジェクト

    建築には開放する力があると考えています。

    余白には、光や音や香りの感覚があり、

    外部の変化は余白を通じ、その感覚を呼びさまします。

    そして余白のある空間は、

    心を開放へと導き、ゆとりを与えてくれます。

    ゆたかな空間を生み出す方法として、

    余白をデザインすることは重要だと考えています。

    提供サービス
    空間・インテリアに関する企画・デザイン・設計・監修 リノベーションに関する企画・設計・監理 家具プロダクトに関する企画・設計・監理
    営業エリア
    福岡県, 福岡市, と Fukuoka
    受賞歴
    • 2004 第13回BEST STORE OF THE YEAR入賞　「鈴懸大丸」
    • 2006 日本建築家協会　優秀建築選　「久留米の家」
    • 2008 グッドデザイン賞　入賞　「那珂川の家」
    • 第2回建築九州賞　奨励作品　「那珂川の家」
    • 福岡県美しいまちづくり建築賞　優秀賞　「那珂川の家」
    • 2009 日本建築家協会　優秀建築選　「那珂川の家」
    • 第3回建築九州賞
    • 奨励作品　「久留米の家、THE HOUSE OF MOLS」
    • 2010 日本建築家協会　優秀建築選　「MT house」
    • 第4回建築九州賞　奨励作品　「七隈の家」
    • 第21回TH大賞　新築部門　大賞　「小石原の家」
    • 2011 福岡県美しいまちづくり建築賞　奨励賞　「小石原の家」
    • 2012 第1回リネアタラーラオーダーキッチングランプリ 特別賞 「中城の家」
    • 2013 第7回建築九州賞　JIA特別賞　「清田の家」
    • 2013 第7回建築九州賞　奨励作品　「中城の家」
    • 2015 日本建築家協会　優秀建築選　「松島の家」
    • 全て見る 16 賞
    住所
    4-5-31Shiobaru Minami-ku Fukuoka
    815-0032 Fukuoka
    日本
    +81-925422707 www.maostyle.com

    レビュー

    宮本朋洋
    3 秒以上前
    もも
    ほぼ 4 年前

    掲載された特集記事

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