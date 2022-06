庭好き・植物好きのための小物・道具 product&select

手痕を残さない温かいモノづくりを目指します。

http://y-o.pw/

https://www.instagram.com/y.o.garden/

Dear Gardener

Y. O presents a "simple+attachment" product to enjoy gardening.And we are happy if Could you come to love more that of the plant through the garden .