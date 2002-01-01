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エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
ランドスケープデザイナー in 岩手県
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    • 和風モダンなライティングのあるお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 アジア風 庭
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    和風モダンなライティングのあるお庭　|　エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木
    おしゃれでシンプルモダンな門柱灯と塗り壁 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 オリジナルな 家
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    やわらかな曲線のおしゃれな花壇門柱 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 オリジナルな 家
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    クリニックのシンプルモダンデザインの塗り壁 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 商業空間
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    かわいいお茶飲みスペースのあるお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 オリジナルな 家
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    マシュマロのようなかわいい白壁のあるお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 オリジナルな 家
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    岩手県にあるお庭づくり、家の外構、エクステリア＆ガーデンの専門店です。お客様の思いを形に。使える庭・楽しめる庭・癒しの庭・世界でひとつのお庭をおつくりします。四季を大切に、風・光・水・緑・花・食・趣味・遊びを楽しめる、家族や仲間・ペットが集うご自慢の庭をあなたに。

    対応地域：
    岩手県 [ 盛岡市・一関市・奥州市（水沢・江刺・前沢）・北上市・花巻市・紫波町・矢巾町・平泉町・西和賀町・住田町・遠野市・滝沢市・雫石市・釜石市・大船渡市・陸前高田市等 ]

    宮城県 [ 仙台市・栗原市・大崎市・気仙沼市・登米市・石巻市・東松島市・塩釜市・多賀城市・富谷町・南三陸町・女川町・涌谷町・美里町・加美町・色麻町・大和町・大郷町・松島町・利府町・七ヶ浜町・大衡村 ]

    提供サービス
    エクステリア＆ガーデンデザイン設計施工・外構工事・土木・植栽・造園・左官・舗装・フェンス施工・照明・水回り・リフォーム・リノベーション・ガーデンルーム・コンサバトリー・ウッドデッキ・門柱・門扉・カーポート・ガレージ・シャッター・駐輪場・風除室・壁泉・人工芝・パーゴラ・物置・オーニング・シェード・ユニット販売・グッズ販売・イタリア大理石販売・ロードヒーティング・光触媒・露天風呂・プール・バーベキュー炉・外壁・サイディング施工
    営業エリア
    岩手県 [ 盛岡市・一関市・奥州市（水沢・江刺・前沢）・北上市・花巻市・紫波町・矢巾町・平泉町・西和賀町・住田町・遠野市・滝沢市・雫石市・釜石市・大船渡市・陸前高田市等 ]　宮城県 [ 仙台市・栗原市・大崎市・気仙沼市・登米市・石巻市・東松島市・塩釜市・多賀城市・富谷町・南三陸町・女川町・涌谷町・美里町・加美町・色麻町・大和町・大郷町・松島町・利府町・七ヶ浜町・大衡村 ]
    受賞歴
    • 2015 エスビック フォトコンテスト ガーデン部門全国最優秀賞
    • 第23回 TOEX施工コンテストA部門全国最優秀賞
    • 2005 エスビック施工コンテスト全国最優秀賞
    • 2006 シコク施工コンテスト全国最優秀賞
    • 第1回 タカショーリフォームガーデンクラブ庭施工コンテストナイトガーデン部門最優秀賞
    • 2002 シコク快適空間施工コンテスト全国優秀賞
    • 第13回 タカショー庭空間施工例コンテスト全国優秀賞
    • 2014 エスビック フォトコンテスト レンガ部門優秀賞
    • 2014 四国化成 空間デザインコンテスト 外装材・舗装材部門シルバー賞
    • 2015 四国化成施工作品コンテスト庭周り部門 ブロンズ賞
    • 2015 四国化成施工作品コンテスト外装・舗装部門 ブロンズ賞
    • 2011 LIXILエクステリア施工コンクール エクステリアリフォーム部門銅賞
    • 第31回 TOEXエクステリア施工コンクール 自然浴ガーデン部門銅賞
    • 2011 三協立山エクステリアリフォーム部門地区優秀賞
    • 2014 エスビック フォトコンテスト ガーデン編入賞 2点
    • 第7回 タカショー 光の施工例コンテスト 入賞]
    • 2014 ディーズガーデン施工デザインコンテスト カンナ部門入選
    • 第18回 四国化成施工作品コンテスト外装材舗装材部門全国入選
    • 第23回 TOEX施工コンテストF部門全国入選
    • 2007 四国化成施工写真コンテスト住宅部門全国入選
    • 2011 LIXILエクステリア施工コンクール 門周り車庫周り部門入選
    • 第26回 TOEXエクステリア施工コンクール特別賞
    • 2012 LIXIL メンバーズコンテスト リフォーム部門敢闘賞
    • 他多数
    • 全て見る 24 賞
    住所
    花巻市西宮野目2-235-4
    025-0002 岩手県
    日本
    +81-198301117 www.exte-mominoki.com
    法的所有権

    株式会社エクステリアモミの木

    レビュー

    025 tkp
    見積りをお願いして2ヶ月後に測量に来ると連絡があったきり、その後3ヶ月待っても連絡が無く、こちらから連絡したら、忙しいの一点張り。 それならそうと見積りを作るのが遅くなると一報入れるべきでは？ 結局、最初に見積りをお願いしてから5ヵ月も無駄にしました。 この会社とは、関わるだけ無駄だと思います。
    11 ヵ月前
    高橋奨
    玄関前と目隠しのフェンスと花壇をお願いしました。 見た目が同じでも予算内に収まるよう工夫してくれました。 目隠しフェンスはお隣さんからの視線が気になるためでしたが、あからさまに目隠しとわかると、お隣さんとのその後の関係が悪くなるので、目隠しのためと分からない程度でお願いしました。お隣さんへの工事の挨拶もモミの木さんでうまくやってくれたので大変助かりました(^^;
    約 9 年前

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