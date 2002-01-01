岩手県にあるお庭づくり、家の外構、エクステリア＆ガーデンの専門店です。お客様の思いを形に。使える庭・楽しめる庭・癒しの庭・世界でひとつのお庭をおつくりします。四季を大切に、風・光・水・緑・花・食・趣味・遊びを楽しめる、家族や仲間・ペットが集うご自慢の庭をあなたに。
対応地域：
岩手県 [ 盛岡市・一関市・奥州市（水沢・江刺・前沢）・北上市・花巻市・紫波町・矢巾町・平泉町・西和賀町・住田町・遠野市・滝沢市・雫石市・釜石市・大船渡市・陸前高田市等 ]
宮城県 [ 仙台市・栗原市・大崎市・気仙沼市・登米市・石巻市・東松島市・塩釜市・多賀城市・富谷町・南三陸町・女川町・涌谷町・美里町・加美町・色麻町・大和町・大郷町・松島町・利府町・七ヶ浜町・大衡村 ]
- 提供サービス
- エクステリア＆ガーデンデザイン設計施工・外構工事・土木・植栽・造園・左官・舗装・フェンス施工・照明・水回り・リフォーム・リノベーション・ガーデンルーム・コンサバトリー・ウッドデッキ・門柱・門扉・カーポート・ガレージ・シャッター・駐輪場・風除室・壁泉・人工芝・パーゴラ・物置・オーニング・シェード・ユニット販売・グッズ販売・イタリア大理石販売・ロードヒーティング・光触媒・露天風呂・プール・バーベキュー炉・外壁・サイディング施工
- 営業エリア
- 岩手県 [ 盛岡市・一関市・奥州市（水沢・江刺・前沢）・北上市・花巻市・紫波町・矢巾町・平泉町・西和賀町・住田町・遠野市・滝沢市・雫石市・釜石市・大船渡市・陸前高田市等 ] 宮城県 [ 仙台市・栗原市・大崎市・気仙沼市・登米市・石巻市・東松島市・塩釜市・多賀城市・富谷町・南三陸町・女川町・涌谷町・美里町・加美町・色麻町・大和町・大郷町・松島町・利府町・七ヶ浜町・大衡村 ]
- 受賞歴
- 2015 エスビック フォトコンテスト ガーデン部門全国最優秀賞
- 第23回 TOEX施工コンテストA部門全国最優秀賞
- 2005 エスビック施工コンテスト全国最優秀賞
- 2006 シコク施工コンテスト全国最優秀賞
- 第1回 タカショーリフォームガーデンクラブ庭施工コンテストナイトガーデン部門最優秀賞
- 2002 シコク快適空間施工コンテスト全国優秀賞
- 第13回 タカショー庭空間施工例コンテスト全国優秀賞
- 2014 エスビック フォトコンテスト レンガ部門優秀賞
- 2014 四国化成 空間デザインコンテスト 外装材・舗装材部門シルバー賞
- 2015 四国化成施工作品コンテスト庭周り部門 ブロンズ賞
- 2015 四国化成施工作品コンテスト外装・舗装部門 ブロンズ賞
- 2011 LIXILエクステリア施工コンクール エクステリアリフォーム部門銅賞
- 第31回 TOEXエクステリア施工コンクール 自然浴ガーデン部門銅賞
- 2011 三協立山エクステリアリフォーム部門地区優秀賞
- 2014 エスビック フォトコンテスト ガーデン編入賞 2点
- 第7回 タカショー 光の施工例コンテスト 入賞]
- 2014 ディーズガーデン施工デザインコンテスト カンナ部門入選
- 第18回 四国化成施工作品コンテスト外装材舗装材部門全国入選
- 第23回 TOEX施工コンテストF部門全国入選
- 2007 四国化成施工写真コンテスト住宅部門全国入選
- 2011 LIXILエクステリア施工コンクール 門周り車庫周り部門入選
- 第26回 TOEXエクステリア施工コンクール特別賞
- 2012 LIXIL メンバーズコンテスト リフォーム部門敢闘賞
- 他多数
- 全て見る 24 賞
- 住所
-
花巻市西宮野目2-235-4
025-0002 岩手県
日本
+81-198301117 www.exte-mominoki.com
株式会社エクステリアモミの木