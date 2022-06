Nicholas Lenaghan has been living in Japan for 14 years and currently designs and builds gardens mainly for private clients. Designing for the location and using a more naturalistic approach in planting schemes .

ニコラス レナハンは日本での14年間の経験を生かして公共から個人邸までガーデンデザインと施行をしております。環境を考慮し、自然素材を素材を取込んだ自然豊かなガーデンを造ります。