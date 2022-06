PERCEPTonは、"There is no truth. There is only perception.(絶対的な正解はない。常にいくつも別の見え方がある。)"をモットーに、多様な国籍の建築家とインテリアデザイナーが集まった、コラボレーション集団です。シンガポールを中心に東南アジア諸国で、店舗・ホテル・オフィス・住居の内装設計、建築デザイン、またプレイスメイキングのプロジェクトを手がけています。ブリーフィングからコンプリションまで全て日本語で対応しています。