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（株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所）
建築家 in 沖縄
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    • 幼稚園H, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） オリジナルな 家
    幼稚園H, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） オリジナルスタイルの 玄関&廊下&階段
    幼稚園H, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） モダンデザインの 多目的室
    +2
    幼稚園H
    開け屋根！の家, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） モダンデザインの テラス 木
    開け屋根！の家, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） モダンデザインの テラス 木
    開け屋根！の家, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +9
    開け屋根！の家
    巨木の隠れ家, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） 商業空間
    巨木の隠れ家, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） 商業空間
    巨木の隠れ家, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） 商業空間
    +6
    巨木の隠れ家
    綾道に建つ店舗兼住宅, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） 商業空間
    綾道に建つ店舗兼住宅, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） 商業空間
    綾道に建つ店舗兼住宅, （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所） （株）スペースデザイン設計（一級建築士事務所）
    +9
    綾道に建つ店舗兼住宅

    最近省エネ住宅という言葉が注目を集めていますがどこを見渡しても太陽光発電など高価なハイテク機器を使った建物ばかりが目立っています。
    我社はもっとその地域の気候風土にあった省エネ住宅を提案しております。

    沖縄には沖縄にあった省エネ．．． 現在沖縄型省エネシステムの特許出願中です。

    あなたがもし沖縄で家をつくるなら沖縄の省エネを考えてみませんか．．．．

    （株）スペースデザイン設計

    一級建築士事務所　沖縄県知事登録　136-3138号

    mail    spacedesign@mirror.ocn.ne.jp

    比嘉　正人　HIGA　masato

    1956　沖縄県旧平良市生まれ

    1980　関東学院大学建築学科卒

    1980　東京で構造設計事務所勤務

    1982　沖縄に戻り設計事務所勤務

    1984　一級建築士免許取得

    1985　渡イギリス

    1986　建築会社勤務

    2001　Space Design 設立

    2011　（株）　スペースデザイン設計に法人化

    提供サービス
    建築設計・監理・企画（公共建築、個人住宅、集合住宅、店舗等）
    営業エリア
    沖縄県内
    住所
    沖縄県宮古島市平良字西仲宗根448-2　1-E
    906-0006 沖縄
    日本
    +81-980742141 space-design.sakura.ne.jp
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