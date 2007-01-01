最近省エネ住宅という言葉が注目を集めていますがどこを見渡しても太陽光発電など高価なハイテク機器を使った建物ばかりが目立っています。
我社はもっとその地域の気候風土にあった省エネ住宅を提案しております。
沖縄には沖縄にあった省エネ．．． 現在沖縄型省エネシステムの特許出願中です。
あなたがもし沖縄で家をつくるなら沖縄の省エネを考えてみませんか．．．．
（株）スペースデザイン設計
一級建築士事務所 沖縄県知事登録 136-3138号
mail spacedesign@mirror.ocn.ne.jp
比嘉 正人 HIGA masato
1956 沖縄県旧平良市生まれ
1980 関東学院大学建築学科卒
1980 東京で構造設計事務所勤務
1982 沖縄に戻り設計事務所勤務
1984 一級建築士免許取得
1985 渡イギリス
1986 建築会社勤務
2001 Space Design 設立
2011 （株） スペースデザイン設計に法人化
- 提供サービス
- 建築設計・監理・企画（公共建築、個人住宅、集合住宅、店舗等）
- 営業エリア
- 沖縄県内
- 住所
-
沖縄県宮古島市平良字西仲宗根448-2 1-E
906-0006 沖縄
日本
+81-980742141 space-design.sakura.ne.jp