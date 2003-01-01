- 受賞歴
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- 【コンテスト受賞歴】
- 2003年度
- ・グッドデザイン賞 － メーカーとタイアップして、自然素材を活かした壁材（笹塚の家）
- 2004年度
- ・第７回「あたたかな住空間デザイン」 新築の部 準優秀賞（笹塚の家）
- 2005年度
- ・第９回ＴＥＰＣＯ快適住宅コンテスト 作品部門 優秀賞（藤沢の家）
- 2006年度
- ・第５１回神奈川建築コンクール 住宅部門奨励賞（藤沢の家）
- 住宅金融公庫賞（藤沢の家）
- ・第９回「あたたかな住空間デザイン」暮らしデザイン部門入賞（みなみ野の家）
- 2007年度
- ・第１回トステム設計コンテスト キッチン部門 佳作（田無の家）
- ・第２６回福島県建築文化賞 準賞 （棚倉の茶界）
- ・第１１回ＴＥＰＣＯ快適住宅コンテスト 作品部門 佳作（みなみ野の家）
- 2012年度
- ・東京建築賞2012 第38回建築作品コンクール 住宅部門 優秀賞 （太子堂の家）
- 【プロポーザル受賞歴】
- 2012年 釜石市災害復興公営住宅（東部地区天神町）プロポーザル ５選
- 2013年 田村市指定障害者支援施設「あぶくま更生園」プロポーザル ５選
- 2016年 竹田市「城下町交流拠点施設」設計者選定プロポーザル ６選
- 2017年 南関町庁舎等建設基本計画及び基本設計業務のプロポーザル ６選
- 2017年 兵庫県林業会館ＣＬＴによる建設実施設計・施工プロポーザル ４選
- 2018年 伊方町観光交流拠点施設整備工事設計業務プロポーザル ３選
- 全て見る 30 賞
- 住所
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世田谷区北沢5-43-4
155-0031 東京都
日本
+81-354651802
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