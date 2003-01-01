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    受賞歴
    • 【コンテスト受賞歴】
    • 2003年度
    • ・グッドデザイン賞　－ メーカーとタイアップして、自然素材を活かした壁材（笹塚の家）
    • 2004年度
    • ・第７回「あたたかな住空間デザイン」 新築の部 準優秀賞（笹塚の家）
    • 2005年度
    • ・第９回ＴＥＰＣＯ快適住宅コンテスト　作品部門 優秀賞（藤沢の家）
    • 2006年度
    • ・第５１回神奈川建築コンクール　住宅部門奨励賞（藤沢の家）
    • 　　　　　　　　　　　　　　　　住宅金融公庫賞（藤沢の家）
    • ・第９回「あたたかな住空間デザイン」暮らしデザイン部門入賞（みなみ野の家）
    • 2007年度
    • ・第１回トステム設計コンテスト　キッチン部門 佳作（田無の家）
    • ・第２６回福島県建築文化賞　準賞 （棚倉の茶界）
    • ・第１１回ＴＥＰＣＯ快適住宅コンテスト　作品部門 佳作（みなみ野の家）
    • 2012年度
    • ・東京建築賞2012　第38回建築作品コンクール　住宅部門 優秀賞 （太子堂の家）
    • 【プロポーザル受賞歴】
    • 2012年　釜石市災害復興公営住宅（東部地区天神町）プロポーザル　　　５選
    • 2013年　田村市指定障害者支援施設「あぶくま更生園」プロポーザル　　５選
    • 2016年　竹田市「城下町交流拠点施設」設計者選定プロポーザル　　　　６選
    • 2017年　南関町庁舎等建設基本計画及び基本設計業務のプロポーザル　　６選
    • 2017年　兵庫県林業会館ＣＬＴによる建設実施設計・施工プロポーザル　４選
    • 2018年　伊方町観光交流拠点施設整備工事設計業務プロポーザル　　　　３選
    • 全て見る 30 賞
    住所
    世田谷区北沢5-43-4
    155-0031 東京都
    日本
    +81-354651802 www.fish-architects.com
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