階段のデザイン性で魅せる住まい１５選

階段を家のわき役のように普段何気なく使っていますが、そんな階段のデザインや種類は様々です。カタチや素材にこだわることでインテリアの一部となり、魅力的な居住空間をデザインすることが出来ます。今回は、そんな階段のデザイン性が魅力的なおしゃれな家を紹介していきます。

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