■神奈川 東京 横浜を拠点に商業建築・住宅建築の設計デザインを手掛ける建築設計事務所です。
■光や風、自由な間取りをテーマに大切に長く使える「クリエイティブなモノづくり精神」で設計活動をしています。 ■「敷居は低く志は高く」お客様とのコミュニケーションを大切に設計してゆくのが私たちのスタイルです。
We are a small architectural practice designing residential and commercial buildings. We plan buildings and interiors with flair. Our aim is that each building will have its own timeless character. Motoi Architects Inc. Senior Registered Architect Office 629-6 Kozono,Ayase City,Kanagawa 〒252-1121 Japan
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- 神奈川県、東京都、静岡県などを中心としてエリアのご相談に応じます。
- 受賞歴
- 992年 愛宕山展望台実施コンペディション 最優秀賞（主催／京都精華大学） 2001年 くらしの中の木の椅子展 入選（主催／朝日新聞社） 2005年 静岡県建築士会 浜松支部 実施設計競技 優秀賞（主催／静岡県建築士会） 2006年 沖縄国映館設計競技 入選 （主催／新建築社他） 2017年 綾瀬市新商工会館設計プロポーザル 決定受託者（主催／綾瀬市商工会）
- 住所
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綾瀬市小園629-6
2521121 神奈川県
日本
+81-467678637 motoi-arc.jp