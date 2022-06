■神奈川 東京 横浜を拠点に商業建築・住宅建築の設計デザインを手掛ける建築設計事務所です。

■光や風、自由な間取りをテーマに大切に長く使える「クリエイティブなモノづくり精神」で設計活動をしています。 ■「敷居は低く志は高く」お客様とのコミュニケーションを大切に設計してゆくのが私たちのスタイルです。

We are a small architectural practice designing residential and commercial buildings. We plan buildings and interiors with flair. Our aim is that each building will have its own timeless character. Motoi Architects Inc. Senior Registered Architect Office 629-6 Kozono,Ayase City,Kanagawa 〒252-1121 Japan