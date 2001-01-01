ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
㈱本井建築研究所一級建築士事務所
建築家 in 神奈川県
概要 11プロジェクト (11) 4アイディアブック (4)
レビュー (2)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 住まい方に変化をもたらす空間イメージ バルコニーと吹抜のある家, ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 モダンデザインの リビング 白色
    住まい方に変化をもたらす空間イメージ バルコニーと吹抜のある家
    7つのイメージのあるアパート／SEPT CHAMBRE [セ‐シャンブル］ 変化や空間力（デザイン）のある住空間 APARTMENT-S, ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 モダンデザインの リビング 鉄/鋼 青色
    7つのイメージのあるアパート／SEPT CHAMBRE [セ‐シャンブル］ 変化や空間力（デザイン）のある住空間　APARTMENT-S
    光や風と住まう 中庭とルーフバルコニーのある二世帯住宅 HOUSE-KZ, ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 モダンデザインの ダイニング 木 木目調
    光や風と住まう 中庭とルーフバルコニーのある二世帯住宅　HOUSE-KZ
    建物配置と吹抜による広がり 吹抜のある家 HOUSE-HK, ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 モダンデザインの ダイニング ガラス 透明
    建物配置と吹抜による広がり 吹抜のある家　HOUSE-HK
    外部空間を感じる豊かさ ４つのバルコニーのある住まい HOUSE-AZ, ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ベランダ 木 ブラウン
    外部空間を感じる豊かさ ４つのバルコニーのある住まい　HOUSE-AZ
    眺望を手に入れること 見晴らしの良いリビングバルコニーのある家 HOUSE-KI, ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 ㈱本井建築研究所一級建築士事務所 システムキッチン 木 木目調
    眺望を手に入れること 見晴らしの良いリビングバルコニーのある家　HOUSE-KI
    全て見る 11 プロジェクト

    ■神奈川 東京 横浜を拠点に商業建築・住宅建築の設計デザインを手掛ける建築設計事務所です。
    ■光や風、自由な間取りをテーマに大切に長く使える「クリエイティブなモノづくり精神」で設計活動をしています。 ■「敷居は低く志は高く」お客様とのコミュニケーションを大切に設計してゆくのが私たちのスタイルです。   

    We are a small architectural practice designing residential and commercial buildings. We plan buildings and interiors with flair. Our aim is that each building will have its own timeless character.   Motoi Architects Inc. Senior Registered Architect Office 629-6 Kozono,Ayase City,Kanagawa 〒252-1121 Japan

    提供サービス
    • 住宅建築
    • 商業建築
    • 集合住宅建築
    • 建築に関する調査
    • 企画
    • 設計及び監理
    • ランドスケープに関する調査
    • 企業向け建築ブランディング戦略の企画及び立案
    • 地盤調査
    • 真北測定
    • 地積測量及び家屋調査の手続代行
    • 全て見る 11 サービス
    営業エリア
    神奈川県、東京都、静岡県などを中心としてエリアのご相談に応じます。
    受賞歴
    992年 愛宕山展望台実施コンペディション 最優秀賞（主催／京都精華大学） 2001年 くらしの中の木の椅子展 入選（主催／朝日新聞社） 2005年 静岡県建築士会 浜松支部 実施設計競技 優秀賞（主催／静岡県建築士会） 2006年 沖縄国映館設計競技 入選 （主催／新建築社他） 2017年 綾瀬市新商工会館設計プロポーザル 決定受託者（主催／綾瀬市商工会）
    住所
    綾瀬市小園629-6
    2521121 神奈川県
    日本
    +81-467678637 motoi-arc.jp

    レビュー

    hiroshi amano
    約 3 年前
    kazu taka
    熱心に相談に乗ってくれて人柄は信頼できます。 設計のセンスもいいので、オススメです！
    ほぼ 3 年前
      Add SEO element