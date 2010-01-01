自然素材のデザイン住宅で理想以上のライフスタイルを実現して頂けますよう日々取り組んでおります。最高に居心地の良い住空間をデザインし、無垢材や漆喰などの自然素材を標準仕様とし、丁寧な施工、耐震、断熱性へもこだわり、更に適正価格表示を徹底しております。お施主様だけのオリジナルデザインの家を持つ事は最高の贅沢です。しかしお金をかければ良いのではなく、ご家族皆さんで幸せに暮らせる事が１番です。最近はオリジナル家具やキッチン、ヨーロッパから直接輸入する建具などを、より低価格でご提供させて頂いております。
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