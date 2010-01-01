法的所有権

国土交通大臣許可（般-23）第21730号、 一級建築士事務所大阪府知事登録 (ロ) 第22947号、 住宅金融支援機構、 フラット35、リ・ユース住宅、リフォーム適合証明業務取扱登録 、プライバシーマーク取得