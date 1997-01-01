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有限会社オフィス・ブリーズユゥ
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    施工事例

    外構・ガーデン・特殊緑化(屋上・壁面)・インテリアのデザインおよび施工・リフォーム(個人邸・店舗・医療施設・公共施設)   
    植栽プランニング・メンテナンス ガーデン教室の企画・開催 ガーデン、インテリア資材販売

    所属団体：RHSJ 英国王立園芸協会

    建設業許可：岐阜県知事許可　般-23　第５００４８７

    営業エリア
    岐阜県
    受賞歴
    • 1993年　ニューヨークフラワーショーにて、スモールフラワーアレンジ部門　金賞受賞
    • 1997年　岐阜県主催GIFU FLOWERSHOWにて神戸町出展デザイン担当
    • 2002年　花フェスタ記念公園 ガーデンデザインコンテスト 金賞受賞
    • 2003年　セラミックパーク美濃 ガーデンフェスティバルMINO2003 展示デザイン担当
    • 2004年　浜名湖花博 AIPH国際コンテスト 銀賞・特別賞受賞
    • 浜名湖花博 花咲くしずおかフラワーネットワーク会議賞受賞
    • ナゴヤフラワーショー2004にて、「12人の庭」出展、トークショーにパネラー出演
    • セラミックパーク美濃 ガーデンフェスティバルMINO2004 展示デザイン担当、 メインシンポジウムにパネラー出演
    • 2005年「花フェスタ2005ぎふ」ミュージアム横バラのトンネル装飾を担当
    • 全て見る 9 賞
    住所
    312-2,Imawatari,Kani-shi
    509-0207 Gifu
    日本
    www.breezeyou.jp
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