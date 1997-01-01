外構・ガーデン・特殊緑化(屋上・壁面)・インテリアのデザインおよび施工・リフォーム(個人邸・店舗・医療施設・公共施設)
植栽プランニング・メンテナンス ガーデン教室の企画・開催 ガーデン、インテリア資材販売
所属団体：RHSJ 英国王立園芸協会
建設業許可：岐阜県知事許可 般-23 第５００４８７
- 営業エリア
- 岐阜県
- 受賞歴
- 1993年 ニューヨークフラワーショーにて、スモールフラワーアレンジ部門 金賞受賞
- 1997年 岐阜県主催GIFU FLOWERSHOWにて神戸町出展デザイン担当
- 2002年 花フェスタ記念公園 ガーデンデザインコンテスト 金賞受賞
- 2003年 セラミックパーク美濃 ガーデンフェスティバルMINO2003 展示デザイン担当
- 2004年 浜名湖花博 AIPH国際コンテスト 銀賞・特別賞受賞
- 浜名湖花博 花咲くしずおかフラワーネットワーク会議賞受賞
- ナゴヤフラワーショー2004にて、「12人の庭」出展、トークショーにパネラー出演
- セラミックパーク美濃 ガーデンフェスティバルMINO2004 展示デザイン担当、 メインシンポジウムにパネラー出演
- 2005年「花フェスタ2005ぎふ」ミュージアム横バラのトンネル装飾を担当
- 全て見る 9 賞
- 住所
-
312-2,Imawatari,Kani-shi
509-0207 Gifu
日本
www.breezeyou.jp