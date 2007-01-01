新しい庭の概念！垂直庭園のメリットとデメリット10のポイント

「垂直庭園」は植物の壁やグリーンウォールとも呼ばれ、屋外はもちろん屋内やバルコニー、小さな庭にも設置することが出来ます。近年、この垂直庭園は、特に都市圏で新しい庭の概念として人気を高めています。今回は、この都市と自然の距離を近づける垂直庭園のメリットとデメリットについてご紹介していきます。

もっと読む