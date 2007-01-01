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にわいろＳＴＹＬＥ
造園会社 in 兵庫
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  • 外構　庭園　坪庭　設計施工　維持管理

プロジェクト

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  • プレミアム
    • 枝葉とびかう創作の庭 2007～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    枝葉とびかう創作の庭 2007～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    枝葉とびかう創作の庭 2007～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    +15
    枝葉とびかう創作の庭 2007～
    裏表つながるモノトーンな庭 2010～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    裏表つながるモノトーンな庭 2010～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    裏表つながるモノトーンな庭 2010～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    +8
    裏表つながるモノトーンな庭 2010～
    緑をくぐる出迎えの庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    緑をくぐる出迎えの庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    緑をくぐる出迎えの庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    +3
    緑をくぐる出迎えの庭 2011～
    日差しがにあう芝生の庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    日差しがにあう芝生の庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    日差しがにあう芝生の庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    +4
    日差しがにあう芝生の庭 2011～
    座してながめる団らんの庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    座してながめる団らんの庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    座してながめる団らんの庭 2011～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
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    座してながめる団らんの庭 2011～
    愉しく便利なふれあいの庭 2012～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    愉しく便利なふれあいの庭 2012～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    愉しく便利なふれあいの庭 2012～, にわいろＳＴＹＬＥ にわいろＳＴＹＬＥ オリジナルな 庭
    +8
    愉しく便利なふれあいの庭 2012～
    全て見る 17 プロジェクト

    様式にとらわれず個人邸を中心に、家の外周り空間全般をプロデュースします。

    こだわる部分は、利便性と快適性の両立、そして工業製品と自然素材の調和。

    更には構造物に枝葉が飛び交う、自由でダイナミックな『庭』を目指します。

    営業エリア
    兵庫
    受賞歴
    • ■ユニソン施工コンテスト
    • 2011『プライベートガーデン部門』：金賞
    • 2012『ファサードガーデン部門』：金賞
    • 2012『プライベートガーデン部門』：金賞、リガーデン賞
    • 2014『ファサードガーデン部門』：金賞
    • 2014『リ・ガーデン部門』：銅賞
    • 2015『ファサードガーデン部門』：銅賞
    • ■リクシル施工コンテスト
    • 2012『エクステリアと家族の幸せ部門』：ニコニコ大賞
    • 2012『門周り・車庫周り部門』：銀賞
    • 2014『エクステリアと家族の幸せ部門』：ニコニコ大賞
    • 2014『門周り・車庫周り部門』：入選賞
    • ■三協プランニングコンテスト
    • 2014『課題プレゼン部門』：金賞
    • 全て見る 14 賞
    住所
    姫路市西今宿6丁目14-40
    670-0061 兵庫
    日本
    +81-792942816 www.niwairo.com

    レビュー

    アーテック・にしかわ／アーテック一級建築士事務所 アーテック・にしかわ／アーテック一級建築士事務所
    極め細やかな心配りが随所に見られ、デザイナーさんのセンスが伺えます。
    約 7 年前
    プロジェクト日程: ６月 2011
    編集
    吉川泰弘
    約一ヵ月前
    まっつん
    新居の外構全体をお願いしました。とても素敵なデザインで、満足しています(*^^*)
    23 日前
    4件、全てのレビューを見る

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