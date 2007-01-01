様式にとらわれず個人邸を中心に、家の外周り空間全般をプロデュースします。
こだわる部分は、利便性と快適性の両立、そして工業製品と自然素材の調和。
更には構造物に枝葉が飛び交う、自由でダイナミックな『庭』を目指します。
- 営業エリア
- 兵庫
- 受賞歴
- ■ユニソン施工コンテスト
- 2011『プライベートガーデン部門』：金賞
- 2012『ファサードガーデン部門』：金賞
- 2012『プライベートガーデン部門』：金賞、リガーデン賞
- 2014『ファサードガーデン部門』：金賞
- 2014『リ・ガーデン部門』：銅賞
- 2015『ファサードガーデン部門』：銅賞
- ■リクシル施工コンテスト
- 2012『エクステリアと家族の幸せ部門』：ニコニコ大賞
- 2012『門周り・車庫周り部門』：銀賞
- 2014『エクステリアと家族の幸せ部門』：ニコニコ大賞
- 2014『門周り・車庫周り部門』：入選賞
- ■三協プランニングコンテスト
- 2014『課題プレゼン部門』：金賞
- 全て見る 14 賞
- 住所
-
姫路市西今宿6丁目14-40
670-0061 兵庫
日本
+81-792942816 www.niwairo.com