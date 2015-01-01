札幌で、マンション・店舗を中心にリノベーション・コンバージョン・インテリアデザイン・各種リフォーム・セミナー講師をしています。
猫のためのインテリアアドバイス、西洋漆喰の提案・施工も行っております。
一般社団法人北海道建築技術協会
一般社団法人全日本建築士会
一般社団法人リノベーション協議会
特定非営利活動法人 ホッカイドウ・アニマル・ロー
- 提供サービス
- 札幌市近郊
- 営業エリア
- 北海道
- 受賞歴
- ２００８年 ＩＮＡＸ全国プランニングコンテスト 優秀賞受賞
- ２０１０年 ＴＯＴＯリモデルスマイル作品コンテスト 優秀賞受賞
- ２０１１年 ＬＩＸＩＬ全国プランニングコンテスト 優秀賞受賞
- ２０１２年 LIXILメンバーズコンテスト 敢闘賞受賞
- ２０１３年 LIXILメンバーズコンテスト 敢闘賞受賞
- ２０１４年 TOTOビフォアアフターコンテスト 道央ブロック優秀賞受賞
- ２０１5年 LIXILメンバーズコンテスト 敢闘賞受賞
- ２０１５年 ジェルコリフォームデザインコンテスト2015北海道 マンション部門最優秀賞・審査委員長賞受賞
- ２０１６年 LIXILメンバーズコンテスト 地域特別賞受賞
- 全て見る 9 賞
- 住所
-
札幌市南区中ノ沢3丁目7‐18
0050831 北海道
日本
+81-115737520 www.renovation-labo.com