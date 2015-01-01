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株式会社リノベーションLABO
リノベーション会社 in 北海道
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    • 母から孫へ 使われなくなった2世帯住宅を今の暮らしにあったカタチへ, 株式会社リノベーションLABO 株式会社リノベーションLABO
    母から孫へ 使われなくなった2世帯住宅を今の暮らしにあったカタチへ, 株式会社リノベーションLABO 株式会社リノベーションLABO
    母から孫へ　使われなくなった2世帯住宅を今の暮らしにあったカタチへ
    ウイズコロナを意識した開放的なプランニング, 株式会社リノベーションLABO 株式会社リノベーションLABO
    ウイズコロナを意識した開放的なプランニング
    女性が優雅に快適に過ごすインテリアを模索してみた。, 株式会社リノベーションLABO 株式会社リノベーションLABO
    女性が優雅に快適に過ごすインテリアを模索してみた。

    札幌で、マンション・店舗を中心にリノベーション・コンバージョン・インテリアデザイン・各種リフォーム・セミナー講師をしています。

    猫のためのインテリアアドバイス西洋漆喰の提案・施工も行っております。



    一般社団法人北海道建築技術協会

    一般社団法人全日本建築士会

    一般社団法人リノベーション協議会

    特定非営利活動法人 ホッカイドウ・アニマル・ロー

    提供サービス
    札幌市近郊
    営業エリア
    北海道
    受賞歴
    • ２００８年　ＩＮＡＸ全国プランニングコンテスト　　　　　　　優秀賞受賞
    • ２０１０年　ＴＯＴＯリモデルスマイル作品コンテスト　 　　　 優秀賞受賞
    • ２０１１年　ＬＩＸＩＬ全国プランニングコンテスト　　　　　　　優秀賞受賞
    • ２０１２年　LIXILメンバーズコンテスト　　　　　　　　　　敢闘賞受賞
    • ２０１３年　LIXILメンバーズコンテスト　　　　　　　　　　敢闘賞受賞
    • ２０１４年　TOTOビフォアアフターコンテスト　　　　　　　 道央ブロック優秀賞受賞
    • ２０１5年　LIXILメンバーズコンテスト　　　　　　　　　　　　敢闘賞受賞
    • ２０１５年　ジェルコリフォームデザインコンテスト2015北海道　マンション部門最優秀賞・審査委員長賞受賞
    • ２０１６年　LIXILメンバーズコンテスト　　　　　　　　　　　地域特別賞受賞
    • 全て見る 9 賞
    住所
    札幌市南区中ノ沢3丁目7‐18
    0050831 北海道
    日本
    +81-115737520 www.renovation-labo.com
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