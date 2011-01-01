『主な活動』
住宅、店舗、ガーデン、モデルハウス、ブティック、サロンのインテリアデザイン
インテリア関連の商品企画・デザイン、プロダクトデザイン、
インテリアイベント企画、インテリアデザインに関する講演、執筆など。
「studio Ma」代表 安藤眞代 プロフィール
京都精華大学美術学部日本画卒。大手インテリアメーカー住江織物にて、インテリアカーペット等、テキスタイル商品の企画・デザイン業務に従事。
その後東京フジライトカーペットを経て、（株）日立ホームッテックデザインセンターにて、電気カーペット、毛布等暖房商品企画、デザインに従事。
大阪にて『studio Ma』を立ち上げ、メーカーの商品企画提案・デザインから製品化まで一貫した物作りに携わる。またファブリックから家具や小物、ガーデンまで、インテリアイメージ、ライフスタイルを意識したトータルな空間コーディネートを得意とする。近年日本の伝統美を活かしたプロダクトデザインを国内外展示会で多数発表、意欲的に活動中。
2013年The Interior Design School、Londonにて Interior Design Professional Development Diplomaを取得。同時に英国インテリア協会BIIDのメンバーになる。
- 提供サービス
- Interior Design
- 営業エリア
- 関西全域、全国
- 受賞歴
- 2010年・ IFFT インテリアライフスタイルリビングにてカーペットブランド「Piemonte ピエモンテ」を発表
- 2011年・「日本のかたち展」ミラノサローネ帰国展に参加（有斐斎弘道館／京都）
- 2011年・「sallon de ipec 2011」に参加（みやこめっせ京都市勧業館／京都）
- 2012年・ミラノサローネ「日本のかたち展」にコラボ参加（ミラノ）
- ・ミラノサローネ期間中、「HYBRID STORE」にて作品発表（ミラノ）
- ・「日本のかたち」BIWAKO ビエンナーレに参加（外村繁邸／滋賀）
- ・LIVING＆DESIGN2012(大阪) CITY会場にて漆を使った洋食器の作品を発表
- ・IFDA主催のチャリティイベント「デザイナーショーハウス、テーブルスケープ」(大阪)に出展
- 2013年・和紙でツツム【TuTuMu Exhibition】in Milano 1st（ミラノ）に出展
- ・ミラノサローネ期間中、セレクトショプ「HYBRID STORE」にて「Mini屏風2」作品出展（ミラノ）
- ・イギリスロンドンに留学、Interior Design Professional Development Diplomaを取得。
- ・英国インテリアデザイン協会（BIDA）正会員になる
- 2014年・和紙でツツム【TuTuMu Exhibition】in Milano 2st（ミラノ）に出展
- 2015年・和紙でツツム【TuTuMu Exhibition】in Milano3st（ミラノ）に出展
- 全て見る 14 賞
- 住所
-
1-13 Sonoda-cho Ibaraki-shi
567-0825 Osaka
日本
+81-9081288243 studio-ma.jp