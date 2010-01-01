屋根形状の種類とそれぞれの特徴

切妻屋根や陸屋根といったように、屋根の形にも様々な種類があるのをご存知だと思います。では、それぞれの種類にはどのような特徴があるのでしょうか。今回は、そんな屋根形状の種類とそれぞれの特徴を紹介していきたいと思います。リビングや台所といった家の内部には強い関心があると思いますが、屋根も家の快適性や機能性を考える上で重要な部分ですので、あなたの住まいに最も適した屋根の形を見つけてみて下さい。

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