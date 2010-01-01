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meenaxy design一級建築士事務所
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    • 農家のはなれ, meenaxy design一級建築士事務所 meenaxy design一級建築士事務所 木造住宅 木 緑
    農家のはなれ, meenaxy design一級建築士事務所 meenaxy design一級建築士事務所 和風デザインの リビング 木 木目調
    農家のはなれ, meenaxy design一級建築士事務所 meenaxy design一級建築士事務所 階段 木 木目調
    +5
    農家のはなれ
    I邸リノベーション, meenaxy design一級建築士事務所 meenaxy design一級建築士事務所 ミニマルデザインの リビング 鉄/鋼 灰色
    I邸リノベーション, meenaxy design一級建築士事務所 meenaxy design一級建築士事務所 ミニマルデザインの リビング タイル 灰色
    I邸リノベーション, meenaxy design一級建築士事務所 meenaxy design一級建築士事務所 キッチン収納 タイル ベージュ
    +3
    I邸リノベーション

    建築の設計をはじめ、インテリア・家具・プロダクト・展示デザインなど、規模を問わず空間とそれを成り立たせるもの、人々の活動に関する事を考え、お客様と共にオリジナルのデザインを作り上げます。

    提供サービス
    建築・内装の設計監理、インテリアデザイン、家具・プロダクトのデザイン制作、デジタルファブリケーションのモデリング及びコンサルティング
    営業エリア
    国内外問わずどこでも
    受賞歴
    • 2014 アカリ・イマージュ-Design the Light-アカリクラフト 優秀賞
    • 2011 ControlMad International design competition:For Your Shoes(Spain) – First prize
    • 2010 木とふれあう遊具コンテスト – プロ部門 最優秀賞
    • 2010 第３回京都花灯路 創作行灯デザインコンペ – 一次審査通過
    • 2010 design as reform-the traffic design competition 'The Majlis through Interior Design' (UAE) – Second round winner
    住所
    八王子市元八王子町３－２７５０－７５４
    193-0826 東京都
    日本
    www.meenaxy.com
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