建築の設計をはじめ、インテリア・家具・プロダクト・展示デザインなど、規模を問わず空間とそれを成り立たせるもの、人々の活動に関する事を考え、お客様と共にオリジナルのデザインを作り上げます。
- 提供サービス
- 建築・内装の設計監理、インテリアデザイン、家具・プロダクトのデザイン制作、デジタルファブリケーションのモデリング及びコンサルティング
- 営業エリア
- 国内外問わずどこでも
- 受賞歴
- 2014 アカリ・イマージュ-Design the Light-アカリクラフト 優秀賞
- 2011 ControlMad International design competition:For Your Shoes(Spain) – First prize
- 2010 木とふれあう遊具コンテスト – プロ部門 最優秀賞
- 2010 第３回京都花灯路 創作行灯デザインコンペ – 一次審査通過
- 2010 design as reform-the traffic design competition 'The Majlis through Interior Design' (UAE) – Second round winner
- 住所
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八王子市元八王子町３－２７５０－７５４
193-0826 東京都
日本
www.meenaxy.com