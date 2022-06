医療介護用のマットレス開発に長年仕えていた経験を活かし、蓄積されたデータのもと、お客様のご要望を具現化します。

※ 睡眠の改善を目的としたマットレスの提案

※ アプローチ・着座・座位姿勢・立上りを考慮したソファの提案

※ 使用目的に応じた柔らかさ・形状の素材提案および構造提案

オーダーメイド特注品から量産品、 B to C 、 B to B 等、 お客様のご要望に沿ったコンサルティングをトータルで行います。 最新素材から実績のある高品質の素材、古来からの伝統技法を 使用し製作いたします。