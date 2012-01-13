効率的で完璧な勉強部屋を作るには

小さい子供から大学生まで、効率的をあげる勉強部屋のレイアウトはいつの時代も大きな課題です。専門家によると、勉強机の配置やPC部屋のレイアウトの仕方によって、集中力の度合いも変わってくるといいます。ひょっとすると、あなたのPC部屋のレイアウトも改善の余地ありかも？！今回は、効率的で完璧な勉強部屋を作るために気を付けたいポイントをまとめてみました。

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