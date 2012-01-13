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井上洋介建築研究所
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    井上洋介

    1966年　東京都生まれ

    1991年　京都大学工学部建築学科卒業

    1991年　株式会社坂倉建築研究所入社

    2000年　同事務所退社

    2000年　井上洋介建築研究所設立

    一級建築士　建築大臣登録　第263819号

    建築士事務所登録　東京都知事登録　第52299号

    住所　〒165-0022 東京都中野区江古田2-20-5 3F

    TEL　  03-5913-3525

    FAX　　03-5913-3526

    提供サービス
    建築設計監理
    営業エリア
    • 日本全国
    • 東京都
    • 1-13-12-B401
    • Aoyagi
    • Kunitachi-shi
    • Tokyo
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    受賞歴
    • 1995年　神奈川建築コンクール奨励賞
    • 1995年　JCDデザイン賞
    • 1995年　AACA賞(日本建築美術工芸協会賞)
    • 1996年　静岡県西部地域新大学(仮称)指名設計競技　最優秀案
    • 2001年　松之山ステージ・自然科学館「森の学校」(仮称)提案競技　佳作入選(共同)
    • 2001年　青森市北国型集合住宅国際設計競技　特別賞入選(共同)
    • 2004年　公共建築賞
    • 2003年　静岡県建設業協会優秀賞
    • 2010年　日本建築家協会優秀作品選2009
    • 2010年　日本建築学会 作品選集2012 
    • 全て見る 10 賞
    住所
    東京都中野区江古田2-20-5 3F
    165-0022 東京都
    日本
    +81-359133525 www.yosukeinoue.com

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