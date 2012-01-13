井上洋介
1966年 東京都生まれ
1991年 京都大学工学部建築学科卒業
1991年 株式会社坂倉建築研究所入社
2000年 同事務所退社
2000年 井上洋介建築研究所設立
一級建築士 建築大臣登録 第263819号
建築士事務所登録 東京都知事登録 第52299号
住所 〒165-0022 東京都中野区江古田2-20-5 3F
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FAX 03-5913-3526
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- 受賞歴
- 1995年 神奈川建築コンクール奨励賞
- 1995年 JCDデザイン賞
- 1995年 AACA賞(日本建築美術工芸協会賞)
- 1996年 静岡県西部地域新大学(仮称)指名設計競技 最優秀案
- 2001年 松之山ステージ・自然科学館「森の学校」(仮称)提案競技 佳作入選(共同)
- 2001年 青森市北国型集合住宅国際設計競技 特別賞入選(共同)
- 2004年 公共建築賞
- 2003年 静岡県建設業協会優秀賞
- 2010年 日本建築家協会優秀作品選2009
- 2010年 日本建築学会 作品選集2012
- 全て見る 10 賞
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