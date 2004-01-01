自然の移ろい・四季の変化・空間と人間と自然をより身近につなげたい。 ほんの少しの工夫やデザインによって日常の生活がより豊かに楽しくなる。 住まう人・訪れる人・使う人誰もが気持ちいい・居心地よく思える、そんな魅力を持った建築を。
代表 武田 邦康／Kuniyasu Takeda／Profile
1982年 滋賀県生まれ
2004年 滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン専攻 卒業
2004年 ヨーロッパ建築巡礼の旅（15カ国／90日間）
2005年 滋賀県立彦根工業高等学校 建築科 常勤講師
2006年 滋賀県立彦根工業高等学校 建築科 非常勤講師
2006年 クニヤス建築設計 設立
2008年 滋賀県立大学 環境建築デザイン学科 柴田研究室助手（〜2013年）
2015年 タクタク 設立
- 提供サービス
- 建築（住宅・店舗など）の企画・設計・監理、リノベーション、インテリアデザイン、家具デザイン
- 営業エリア
- 関西を中心に日本全国と滋賀県
- 受賞歴
- 2014年 グッドデザイン賞2014
- 2011年 JCDデザインアワード2011 BEST100
- 2008年 日本ディスプレイデザイン賞2008
- 住所
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48-1,Yawatahigashi,Nagahama-city,Shiga,Japan
526-0031 Shiga
日本
+81-749272633 www.geocities.jp/archi_kuni/top