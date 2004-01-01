トレンドのクールブラックの家！おしゃれな外観デザイン例10

住宅地を歩いて、ふと目を引く、黒い外壁の家。近年、黒い外壁の家外観は、その恰好良さだけでなく、高級感や個性的、重厚感といったイメージと共に人気を集めています。このトレンドのクールブラックの家外観は、モダンな印象に仕上げやすいだけでなく木目板などの他の素材とも相性も良い色で、オリジナリティのあるクールな外観に仕上げやすい点も魅力です。今回は、そんなトレンドのクールブラックのおしゃれな家外観をご紹介していきます。

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