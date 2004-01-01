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タクタク／クニヤス建築設計
建築家 in Shiga
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  • プレミアム
    • 近江八幡の家（車椅子生活者のための平屋住宅）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 モダンな 家
    近江八幡の家（車椅子生活者のための平屋住宅）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 オリジナルな 家
    近江八幡の家（車椅子生活者のための平屋住宅）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 モダンな 家
    +13
    近江八幡の家（車椅子生活者のための平屋住宅）
    花しょうぶ通りの家（江戸後期の町家のリノベーション）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 日本家屋・アジアの家
    花しょうぶ通りの家（江戸後期の町家のリノベーション）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 日本家屋・アジアの家
    花しょうぶ通りの家（江戸後期の町家のリノベーション）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 日本家屋・アジアの家
    +25
    花しょうぶ通りの家（江戸後期の町家のリノベーション）

    自然の移ろい・四季の変化・空間と人間と自然をより身近につなげたい。　ほんの少しの工夫やデザインによって日常の生活がより豊かに楽しくなる。　住まう人・訪れる人・使う人誰もが気持ちいい・居心地よく思える、そんな魅力を持った建築を。

    代表　武田 邦康／Kuniyasu Takeda／Profile

    1982年　滋賀県生まれ

    2004年　滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン専攻 卒業

    2004年　ヨーロッパ建築巡礼の旅（15カ国／90日間）

    2005年　滋賀県立彦根工業高等学校 建築科 常勤講師

    2006年　滋賀県立彦根工業高等学校 建築科 非常勤講師

    2006年　クニヤス建築設計 設立

    2008年　滋賀県立大学 環境建築デザイン学科 柴田研究室助手（〜2013年）

    2015年　タクタク 設立

    提供サービス
    建築（住宅・店舗など）の企画・設計・監理、リノベーション、インテリアデザイン、家具デザイン
    営業エリア
    関西を中心に日本全国と滋賀県
    受賞歴
    • 2014年　グッドデザイン賞2014
    • 2011年　JCDデザインアワード2011 BEST100
    • 2008年　日本ディスプレイデザイン賞2008
    住所
    48-1,Yawatahigashi,Nagahama-city,Shiga,Japan
    526-0031 Shiga
    日本
    +81-749272633 www.geocities.jp/archi_kuni/top

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