私たちは、建築を介して生まれるコミュニケーションを大切にし、働く人々や、住まうご家族のコミュニケーションデザインに着目しています。

今年で開設13年を経た弊社は、これからもお客様一人ひとりの笑顔を想像しながら、一つひとつのプロジェクトをていねいに設計していきます。

人と人、人と建築とのコミュニケーションにセオリーがないように、いつまでも成長する事務所、いつまでも成長する建築を目指していきたいと思います。

まだここにない、あたらしい出会いが楽しみです。

2017年 株式会社井川建築設計事務所 代表取締役 井川一幸





We thank you for visiting our site!

Our Goal is to apply communication design into our architectural design.

We have worked on over 70 projects over the last 12 years.

We strongly believe that there are no manuals to communicating with our clients. Each project results from a personalized approach and thoughtful consultation in order to bring the dreams of an ideal home or office into reality.

We look forward to hearing from you.

May, 2017 CEO Kazuyuki Igawa, Igawa Architecture,. Inc.