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山本卓郎建築設計事務所
建築家 in Tokyo
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  • プレミアム
    • White Cave House, 山本卓郎建築設計事務所 山本卓郎建築設計事務所 モダンデザインの テラス
    White Cave House, 山本卓郎建築設計事務所 山本卓郎建築設計事務所 モダンな 家
    White Cave House, 山本卓郎建築設計事務所 山本卓郎建築設計事務所 モダンな 家
    +14
    White Cave House
    F-WHITE, 山本卓郎建築設計事務所 山本卓郎建築設計事務所 モダンな 家
    F-WHITE, 山本卓郎建築設計事務所 山本卓郎建築設計事務所 モダンな 家
    F-WHITE, 山本卓郎建築設計事務所 山本卓郎建築設計事務所 モダンな 家
    +14
    F-WHITE
    営業エリア
    日本全国
    受賞歴
    • 2001年 SxLコンペ「ガガーリンの家」村上徹賞
    • 2009年 「H-ORANGE」で第10回「TILE DESIGN CONTEST」優秀賞
    • 2010年 「F-WHITE」で「DESIGN FOR ASIA 2010」 銅賞
    • 2011年 「H-ORANGE」で「SMOKER'S STYLE COMPETITION 2010」佳作
    • 2012年 「World Trip」で「TIFF AWARD 2012」入選
    • 2013年 「白い洞窟の家」で「LIXILデザインコンテスト2013」審査員特別賞
    • 2014年 「白い洞窟の家」で「翔んでる建築」佳作
    • 「白い洞窟の家」で「第２回リネアタラーラ オーダーキッチングランプリ」入賞
    • 「白い洞窟の家」で「DESIGN FOR ASIA 2014」 銅賞
    • 「白い洞窟の家」で「THE INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS」入選
    • 全て見る 10 賞
    住所
    新宿区西早稲田2-17-34-28
    169-0051 Tokyo
    日本
    +81-332074570 takuroyama.jp

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