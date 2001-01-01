ウッドデッキで気持ちのよいテラスを

ウッドデッキのテラスは、気候がよい時期、自宅に居ながら外を楽しめる素敵な空間。ガーデンチェアなどを置くことによって、ゆったりとした休暇気分が味わえることうけあいです。家の造りによっても、テラスは使い勝手が変わってくるもの。今回はそんな、ウッドデッキのある庭の楽しみ方について考えます。ご紹介する実例の中から、ご自宅に流用できそうなアイデア、見つけてみてくださいね。

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