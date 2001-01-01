- 営業エリア
- 日本全国
- 受賞歴
- 2001年 SxLコンペ「ガガーリンの家」村上徹賞
- 2009年 「H-ORANGE」で第10回「TILE DESIGN CONTEST」優秀賞
- 2010年 「F-WHITE」で「DESIGN FOR ASIA 2010」 銅賞
- 2011年 「H-ORANGE」で「SMOKER'S STYLE COMPETITION 2010」佳作
- 2012年 「World Trip」で「TIFF AWARD 2012」入選
- 2013年 「白い洞窟の家」で「LIXILデザインコンテスト2013」審査員特別賞
- 2014年 「白い洞窟の家」で「翔んでる建築」佳作
- 「白い洞窟の家」で「第２回リネアタラーラ オーダーキッチングランプリ」入賞
- 「白い洞窟の家」で「DESIGN FOR ASIA 2014」 銅賞
- 「白い洞窟の家」で「THE INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS」入選
- 全て見る 10 賞
- 住所
-
新宿区西早稲田2-17-34-28
169-0051 Tokyo
日本
+81-332074570 takuroyama.jp