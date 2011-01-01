業務としては、商業施設のインテリアデザインを主としながらも、結婚式場やマンションを受注することも多く、その際は建築デザインも行っております。 お話しを頂くのは国内に限らず、海外物件が多いのも特徴で、現在（2014.7月）までで、 中国、韓国、台湾、シンガポール、フィリピン、タイ、インド、アメリカ、イギリスでの デザイン（および設計）の経験が有り、その経験値が国内の業務にも活かされています。
- 営業エリア
- 日本全国 と 国内および海外
- 受賞歴
- Restaurant & Bar Design Awards 2013 / Asia Bar Prize Winner
- Architizer A+ Awards 2014 / Architecture+Materials Special Mention
- A’ Design Award 2014 / Interior Design Silver Award Winner
- 7th Annual International Design Award / Second Prize Winner
- 住所
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渋谷区恵比寿南1-20-3-302
150-0022 東京都
日本
+81-357341508 www.doylecollection.jp