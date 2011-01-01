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ドイルコレクション
インテリアデザイナー in 東京都
概要 3プロジェクト (3) 0アイディアブック (0)
レビュー (1)
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プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • Mar y Tierra, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    Mar y Tierra, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    Mar y Tierra, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    +13
    Mar y Tierra
    月揚庵_天文館本店, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    月揚庵_天文館本店, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    月揚庵_天文館本店, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    +7
    月揚庵_天文館本店
    タリーズコーヒー_レム鹿児島店, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    タリーズコーヒー_レム鹿児島店, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    タリーズコーヒー_レム鹿児島店, ドイルコレクション ドイルコレクション 商業空間
    +7
    タリーズコーヒー_レム鹿児島店

    業務としては、商業施設のインテリアデザインを主としながらも、結婚式場やマンションを受注することも多く、その際は建築デザインも行っております。 お話しを頂くのは国内に限らず、海外物件が多いのも特徴で、現在（2014.7月）までで、 中国、韓国、台湾、シンガポール、フィリピン、タイ、インド、アメリカ、イギリスでの デザイン（および設計）の経験が有り、その経験値が国内の業務にも活かされています。

    営業エリア
    日本全国 と 国内および海外
    受賞歴
    • Restaurant & Bar Design Awards 2013 / Asia Bar Prize Winner
    • Architizer A+ Awards 2014 / Architecture+Materials Special Mention
    • A’ Design Award 2014 / Interior Design Silver Award Winner
    • 7th Annual International Design Award / Second Prize Winner
    住所
    渋谷区恵比寿南1-20-3-302
    150-0022 東京都
    日本
    +81-357341508 www.doylecollection.jp

    レビュー

    S哲也
    約一年前
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