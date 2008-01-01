イレブンナインとは「0,99999999999 や 99,999999999%のように9が11続く程、
きわめて純度の高い事、 誤差の少ない事をいう。」という語源がらきています。
イレブンナインは、1物件ごとに丁寧にデザインしています。
出店される地域の空気感や、街並みをみながら
アイディアを生み出すことが重要だと考えています。
- 営業エリア
- 兵庫県西宮市熊野町1-31
- 受賞歴
- ２０１４年 ●NEXT LANDMARK VENICE 2014 / TOP 15TH FINALISTS (イタリア)
- ●DSA空間デザイン2014 入選
- ２００９年 ●CONTRACT WORLD 2009/New generation short list（ ドイツ）●Design for Asia Award 2009/DFA Bronze Award（香港）●第17回 BEST STORE OF THE YEAR 優秀賞
- ●ＪＣＤデザインアワード2009/BEST100（2作品）
- ●ＪＣＤ関西デザイナーズアクセス2009/ライジングデザイナーBEST10
- ２００８年 ●ＪＣＤデザインアワード２００８ 金賞
- ●第４２回 ＳＤＡ 優秀賞
- ●ディスプレイ産業賞２００８ 優秀賞
- ●ＤＤＡディスプレイデザイン賞２００８ 奨励賞
- ●World Architecture Festival ２００８ ～ Health category short list～ （バルセロナ）
- ●Design for Asia Award 2008/DFA Gold Award（香港）
- ●Inter National Design Award 2008 [ Interior Design Renovation]/2nd place （アメリカ）
- ●BDOクリエーターアワード/インテリア部門賞
- ２００７年 ●ナショップライティングアワード2007 入賞
- ２００６年 ●ＪＣＤデザインアワード２００６ 入選
- ●コンパクトショップBEST100 (3作品）
- 全て見る 21 賞
- 住所
-
兵庫県西宮市熊野町1-31
663-8103 兵庫県西宮市熊野町1-31
日本
+81-798555559 11-9.jp