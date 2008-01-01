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eleven nine interior design office
建築家 in 兵庫県西宮市熊野町1-31
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プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 廣瀬歯科診療所, eleven nine interior design office eleven nine interior design office 商業空間
    廣瀬歯科診療所, eleven nine interior design office eleven nine interior design office 商業空間
    廣瀬歯科診療所, eleven nine interior design office eleven nine interior design office 商業空間
    +8
    廣瀬歯科診療所

    イレブンナインとは「0,99999999999 や 99,999999999%のように9が11続く程、
    きわめて純度の高い事、 誤差の少ない事をいう。」という語源がらきています。

    イレブンナインは、1物件ごとに丁寧にデザインしています。

    出店される地域の空気感や、街並みをみながら

    アイディアを生み出すことが重要だと考えています。

    営業エリア
    兵庫県西宮市熊野町1-31
    受賞歴
    • ２０１４年　●NEXT LANDMARK VENICE 2014 / TOP 15TH FINALISTS (イタリア)
    • ●DSA空間デザイン2014　入選
    • 　　　２００９年　●CONTRACT WORLD 2009/New generation short list（ ドイツ）●Design for Asia Award 2009/DFA Bronze Award（香港）●第17回　BEST STORE OF THE YEAR　優秀賞
    • 　　　　　　●ＪＣＤデザインアワード2009/BEST100（2作品）
    • 　　　　　　●ＪＣＤ関西デザイナーズアクセス2009/ライジングデザイナーBEST10
    • ２００８年　●ＪＣＤデザインアワード２００８ 金賞
    • 　　　　　　●第４２回　ＳＤＡ　優秀賞
    • 　　　　　　●ディスプレイ産業賞２００８　優秀賞
    • 　　　　　　●ＤＤＡディスプレイデザイン賞２００８　奨励賞
    • 　　　　　　●World Architecture Festival ２００８　～ Health category short list～ （バルセロナ）
    • 　　　　　　●Design for Asia Award 2008/DFA Gold Award（香港）
    • 　　　　　　●Inter National Design Award　2008 [ Interior Design Renovation]/2nd place （アメリカ）
    • 　　　　　　●BDOクリエーターアワード/インテリア部門賞
    • ２００７年　●ナショップライティングアワード2007　入賞
    • ２００６年　●ＪＣＤデザインアワード２００６　入選
    • 　　　　　　●コンパクトショップBEST100　(3作品）
    • 全て見る 21 賞
    住所
    兵庫県西宮市熊野町1-31
    663-8103 兵庫県西宮市熊野町1-31
    日本
    +81-798555559 11-9.jp
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