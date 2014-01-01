山本嘉寛建築設計事務所は奈良・大阪・京都を中心に新築一戸建て注文住宅、町家リノベーション、古民家改修、古ビル再生など、用途や規模に関わらず建築にまつわるデザインを行う建築家／一級建築士事務所です。無理・無駄のないシンプルな間取りと、建築材料や敷地環境、既存建物、お施主様の好みや考え方といった様々な素材を大切に、１つ１つ丁寧なデザインを心掛けています。
- 営業エリア
- 大阪、奈良、京都、兵庫、滋賀、和歌山、三重、全国
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- 受賞歴
- 2019 住まいのリフォームコンクール住宅リフォーム部門優秀賞
- 2017 NISCイソバンドデザインコンテスト 住宅部門賞
- 2017 名古屋モザイクデザインアワード銅賞
- 2016 名古屋モザイクデザインアワード入賞
- 2016 LIXIL x Houzzコンテスト 審査員特別賞
- 2015 サンワカンパニーデザインコンペ最優秀賞
- 2014 JACK全国リフォームコンテスト入賞
- 2014 住まいのリフォームコンクール (一社)住宅リフォーム推進協議会 会長賞
- 2014 グッドデザイン賞
- 全て見る 9 賞
- 住所
-
大阪市天王寺区石ヶ辻町14-6銭屋本舗本館302
543-0031 日本、大阪府大阪市
日本
+81-667719039 yyaa.jp