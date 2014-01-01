山本嘉寛建築設計事務所は奈良・大阪・京都を中心に新築一戸建て注文住宅、町家リノベーション、古民家改修、古ビル再生など、用途や規模に関わらず建築にまつわるデザインを行う建築家／一級建築士事務所です。無理・無駄のないシンプルな間取りと、建築材料や敷地環境、既存建物、お施主様の好みや考え方といった様々な素材を大切に、１つ１つ丁寧なデザインを心掛けています。