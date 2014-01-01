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YYAA 山本嘉寛建築設計事務所
建築家 in 日本、大阪府大阪市
概要 12プロジェクト (12) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • 工具箱の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 一戸建て住宅 鉄/鋼 メタリック/シルバー
    工具箱の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 狭小住宅 金属 メタリック/シルバー
    工具箱の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 一戸建て住宅 鉄/鋼 メタリック/シルバー
    +28
    工具箱の家
    昭和小路の長屋Ⅱ, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所
    昭和小路の長屋Ⅱ, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所
    昭和小路の長屋Ⅱ, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所
    +12
    昭和小路の長屋Ⅱ
    透き間の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 モダンスタイルの 温室 木 ブラウン
    透き間の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 狭小住宅 鉄/鋼 黒色
    透き間の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 木造住宅 灰色
    +29
    透き間の家
    四つ角の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 モダンデザインの リビング 無垢材 白色
    四つ角の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 モダンデザインの リビング 木 ブラウン
    四つ角の家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 モダンな 壁&床 無垢材 白色
    +28
    四つ角の家
    愛でる家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 木造住宅 木 灰色
    愛でる家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 一戸建て住宅 木 灰色
    愛でる家, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 和風デザインの リビング 木 白色
    +25
    愛でる家
    昭和小路の長屋, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 長屋 木 木目調
    昭和小路の長屋, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 長屋 木 ブラウン
    昭和小路の長屋, YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 YYAA 山本嘉寛建築設計事務所 長屋 木 木目調
    +15
    昭和小路の長屋
    全て見る 12 プロジェクト

    山本嘉寛建築設計事務所は奈良・大阪・京都を中心に新築一戸建て注文住宅、町家リノベーション、古民家改修、古ビル再生など、用途や規模に関わらず建築にまつわるデザインを行う建築家／一級建築士事務所です。無理・無駄のないシンプルな間取りと、建築材料や敷地環境、既存建物、お施主様の好みや考え方といった様々な素材を大切に、１つ１つ丁寧なデザインを心掛けています。

    営業エリア
    • 大阪、奈良、京都、兵庫、滋賀、和歌山、三重、全国
    • 大阪府
    • 大阪府大阪市
    • Osaka
    • Japan
    • Nara
    • 大阪
    • 奈良
    • 大阪市
    • 奈良県
    • 日本、大阪府大阪市
    • 全て見る 11 営業エリア
    受賞歴
    • 2019　住まいのリフォームコンクール住宅リフォーム部門優秀賞
    • 2017　NISCイソバンドデザインコンテスト　住宅部門賞
    • 2017　名古屋モザイクデザインアワード銅賞
    • 2016　名古屋モザイクデザインアワード入賞
    • 2016　LIXIL x Houzzコンテスト 審査員特別賞
    • 2015　サンワカンパニーデザインコンペ最優秀賞
    • 2014　JACK全国リフォームコンテスト入賞
    • 2014　住まいのリフォームコンクール (一社)住宅リフォーム推進協議会 会長賞
    • 2014　グッドデザイン賞
    • 全て見る 9 賞
    住所
    大阪市天王寺区石ヶ辻町14-6銭屋本舗本館302
    543-0031 日本、大阪府大阪市
    日本
    +81-667719039 yyaa.jp

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