ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
株式会社 JAM arch
建築家 in Osaka
概要 0プロジェクト (0) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集
新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 完成するためにクリックする

    https://www.junmurata.com/

    営業エリア
    Osaka
    受賞歴
    • SPARK国際賞 金賞 / アメリカ | House for Installation
    • 国際デザイン・エクセレンス賞 入賞 / 英国 | House for Installation
    • ロンドン国際クリエイティヴコンペティション ファイナリスト / 英国 | House for Installation
    • SARA | NY 国際デザインアワード 銀賞 / アメリカ | House for Installation
    • A' 国際デザイン賞 銅賞 / イタリア | House for Installation
    • A' 国際デザイン賞 銅賞 / イタリア （写真作品）
    • インターナショナル・デザイン・アワード 銅賞 / アメリカ | House for Installation
    • アイコニック・アワード ウィナー / ドイツ | House for Installation
    • ドイツデザイン賞 特別賞 / ドイツ | House for Installation
    • ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 佳作 / 英国 | N Strips
    • インターナショナル・デザイン・アワード 入賞 / アメリカ | Glass Art Gallery
    • A' 国際デザイン賞 入賞 / イタリア | N Strips
    • アメリカ国際建築賞　銅賞 / アメリカ | N Strips
    • ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 入賞 / 英国 | Leaden Wall
    • ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 佳作 / 英国 | Glass Art Gallery
    • A' 国際デザイン賞 銀賞 / イタリア | TM Headquarters
    • A' 国際デザイン賞 銀賞 / イタリア （写真作品）
    • ​Archdaily Building of the Year ノミネート / アメリカ | Leaden Wall
    • ドイツデザイン賞 ノミネート / ドイツ | N Strips
    • ドイツデザイン賞 ノミネート / ドイツ | TM Headquarters
    • 全て見る 39 賞
    住所
    7F Toyotomi Bldg. 1-9-21, Ebisu hommachi, Naniwa-ku
    556-0013 Osaka
    日本
      Add SEO element