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- 営業エリア
- Osaka
- 受賞歴
- SPARK国際賞 金賞 / アメリカ | House for Installation
- 国際デザイン・エクセレンス賞 入賞 / 英国 | House for Installation
- ロンドン国際クリエイティヴコンペティション ファイナリスト / 英国 | House for Installation
- SARA | NY 国際デザインアワード 銀賞 / アメリカ | House for Installation
- A' 国際デザイン賞 銅賞 / イタリア | House for Installation
- A' 国際デザイン賞 銅賞 / イタリア （写真作品）
- インターナショナル・デザイン・アワード 銅賞 / アメリカ | House for Installation
- アイコニック・アワード ウィナー / ドイツ | House for Installation
- ドイツデザイン賞 特別賞 / ドイツ | House for Installation
- ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 佳作 / 英国 | N Strips
- インターナショナル・デザイン・アワード 入賞 / アメリカ | Glass Art Gallery
- A' 国際デザイン賞 入賞 / イタリア | N Strips
- アメリカ国際建築賞 銅賞 / アメリカ | N Strips
- ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 入賞 / 英国 | Leaden Wall
- ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 佳作 / 英国 | Glass Art Gallery
- A' 国際デザイン賞 銀賞 / イタリア | TM Headquarters
- A' 国際デザイン賞 銀賞 / イタリア （写真作品）
- Archdaily Building of the Year ノミネート / アメリカ | Leaden Wall
- ドイツデザイン賞 ノミネート / ドイツ | N Strips
- ドイツデザイン賞 ノミネート / ドイツ | TM Headquarters
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- 住所
-
7F Toyotomi Bldg. 1-9-21, Ebisu hommachi, Naniwa-ku
556-0013 Osaka
日本